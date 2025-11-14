歌手・ちゃんみなが、大みそかのＮＨＫ「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」に初出場することが１４日、発表された。自身がプロデュースし、今年デビューした７人組ガールズグループ「ＨＡＮＡ」も出場が決まり、二重の喜びとなった。

デビューから約８年の時のちゃんみなは、今年リリースした「ＳＡＤ ＳＯＮＧ」がヒットし、プロデュースした「ＨＡＮＡ」もブレイクした。ＨＡＮＡとともに年末の大舞台を初めてつかみ、この日同局内で行われた会見に出席し「本当に幸せです」と感無量。「頑張って育てたし、みんなも頑張って育った。努力の結晶で真っすぐな目をして音楽に向き合ってきた子たちと一緒に伝統のあるステージに立てることがうれしい。是非大きく咲いてほしいなと思っていたんですけど、こんなに早く咲くとは。自分のことよりもうれしいなと思います」と喜びをかみ締めた。

初のプロデュース業も含め様々なことがあった一年を振り返り「変化という言葉が一番似合うんじゃないかなと思う」と吐露。「新しいことにもたくさん挑戦して、未知なこともたくさんあった一年だった。手探りながらも今の今を本気で挑んできたなと思います」と充実感を漂わせた。