【武蔵野Ｓ】キングカメハメハ系種牡馬が好調！ 過去10年の傾向から血統で考える攻略ポイントとは!?

攻略POINT【グリーンチャンネルＣ組】

取捨選択のポイントとなる３項目とは？

３着以内に入った７頭はすべて前走４着以内で、前走５着以下は［0・0・0・16］。所属別成績では、関西馬［3・0・3・21］に対して、関東馬は［0・0・1・9］と苦戦。

また、前走からプラス体重で出走した馬も［0・0・0・12］と全滅で、以上の３項目から取捨選択が可能である。

攻略POINT【脚質】

上がりの速い末脚自慢が好成績

逃げ馬は［1・0・1・8］で、超高速の特殊な馬場だった16年にタガノトネールが勝っただけ。

基本的には差し有利のレースで、上がり最速の馬が［5・2・3・2］、上がり２位の馬が［2・3・1・4］と高確率で馬券圏内に入っている。長い直線を味方につける末脚自慢を見つけたい。

攻略POINT【血統】

キングカメハメハ系種牡馬が近年好調

19年以降キングカメハメハ系種牡馬が［1・2・3・11］と好調で、24年はロードカナロア産駒のエンペラーワケアとルーラーシップ産駒のカズペトシーンでワンツーを決めた。

また、ゴールドアリュール産駒を除いたサンデーサイレンス系種牡馬は［0・1・2・25］と苦戦が続く。

武蔵野Ｓ 過去10年のデータ

【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2025年度版』