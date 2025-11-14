第一生命ＨＤ、今期経常を13％上方修正、今期配当を実質増額修正

第一生命ホールディングス <8750> [東証Ｐ] が11月14日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比7.7％減の3433億円に減った。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の6170億円→7000億円(前期は7190億円)に13.5％上方修正し、減益率が14.2％減→2.7％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.8％増の3566億円に伸びる計算になる。



同時に、3月31日割当の1→4の株式分割に伴い、今期の年間配当を従来計画の48円→51円(株式分割前換算では51円)に修正した。年間配当は実質6.3％の増額となる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比51.1％増の2472億円に拡大した。



株探ニュース

