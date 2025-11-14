東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標
【中国】
小売売上高（10月）11:00
結果　2.9%
予想　2.8%　前回　3.0%（前年比)
結果　4.3%
予想　4.4%　前回　4.5%（年初来・前年比)

鉱工業生産指数（10月）11:00
結果　4.9%
予想　5.5%　前回　6.5%（前年比)
結果　6.1%
予想　6.2%　前回　6.2%（年初来・前年比)

※要人発言やニュース
【英国】
首相と財務相が26日の予算発表を前に所得税率引き上げの計画を断念した（FT報道）
最大300億ポンドと推定される財政の穴を埋めるため歳入を増やす別の方法を模索

【韓国】
韓国政府が通貨安定のための措置を準備へ
ウォン安定着の恐れ、為替相場の安定化に向けあらゆる手段を積極的に活用する