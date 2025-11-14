立憲民主党は14日、緊急経済対策を発表しました。中低所得者世帯に対し1人あたり3万円、さらに全世帯を対象に子ども1人あたり2万円を現金給付することなどが柱です。

立憲民主党 野田代表

「何よりもやっぱり即効性ですよね。効果的に早く実現しなければいけないだろうということに留意をして、そのためにメリハリのきいた中身にしていこうと」

立憲民主党は、「くらし・いのちを守り、賃上げを加速する」をスローガンに掲げた緊急経済対策を発表しました。

その中で、「くらしを守る」当面の対策として、中低所得者世帯に1人あたり3万円、加えて全世帯を対象に子ども1人あたり2万円の現金給付を「物価高・食卓緊急支援金」として打ち出しました。さらに中期的な対策として、来年10月1日から原則1年間、食料品に限定した消費税の0％を掲げています。

また、「いのちを守る」対策として病院や診療所、介護施設への支援、さらに医療従事者に月額1万円、介護士などに月額1.5万円、保育士などに月額1.5万円の処遇改善を行うことも盛り込まれています。経済対策は8.9兆円規模となります。

野田代表は、政府・与党が検討している経済対策について「遅すぎる、速やかな対策が急務だ」と批判しています。