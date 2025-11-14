ジェイアール東海ツアーズの「BLACK FRIDAY SALE」が始まりました。2026年1月以降出発の「新幹線＋ホテル」をおトクに予約できる期間限定のキャンペーンで、冬のイベントや卒業旅行、さらには春休みシーズンまで、先の旅行を今の内に押さえておくチャンスです。

セールは12月1日まで！ 概要を速攻チェック

「BLACK FRIDAY SALE」の基本情報はこちら。

【セール期間】2025年11月14日（金）13:00 〜 12月1日（月）20:00

【対象旅行期間】2026年1月5日（月）出発 〜 3月31日（火）帰着

【対象商品】「【BLACK FRIDAY SALE】」または「【BLACK FRIDAY SALE−LUXURY−】」と記載のあるツアー

【対象エリア】東京、舞浜、京都、大阪、ユニバーサルシティ、伊勢志摩など、人気の観光地が勢ぞろい！

狙い目は「憧れホテル」？

今回のセールでは、コスパ重視のホテルから、一度は泊まってみたい憧れのラグジュアリーホテルまで、多彩なラインナップが衝撃価格で提供されます。特に注目したいのが「BLACK FRIDAY SALE−LUXURY−」のカテゴリー。普段は予算的に手が出なかったあのホテルに、新幹線代込みで泊まれるチャンスです。

JR東海ツアーズの「EX旅パック」を選ぶメリット

価格もさることながら、JR東海ツアーズの「EX旅パック」は、その利便性がウリ。

・乗車直前まで「何度でも」新幹線の時間変更が無料

「予定が早く終わった」「もう少し観光したい」といった急な変更もOK。旅行中でもスマホからサッと時間を変えられるのは、EX旅パック最大の強みです。ただし新幹線の時間変更に制限のある商品があること、また日付、区間、人数、設備の変更ができないことにはご注意ください。

・1か月以上先の旅行でも「利用新幹線と宿泊を確約」

「まだ先の旅行だから新幹線の座席が取れないかも……」という心配は無用。ホテルと新幹線の予約が確定するので、計画が立てやすくなります。

・バラバラに取るより「おトク」

スマートEXで新幹線を予約し、別途ホテルを予約するよりも、トータルの旅行代金が安くなる価格設定です。

・チケットレスで「ラクラク乗車」

手持ちの交通系ICカードやQRチケットで新幹線に乗れるため、切符の受け取りや紛失の心配もありません。

知っておきたい注意点も……

EX旅パックの利用には「スマートEX」（年会費無料）または「エクスプレス予約」（年会費1,100円）への会員登録が必要です。その他、詳細は「BLACK FRIDAY SALE 2025」特設サイトで確認しましょう。

冬の帰省やイベント、そして春休み旅行を「賢く、お得に」予約する絶好の機会です。セールは12月1日（月）20時まで。