カナミックＮが大幅反発、今期は連続最高益更新・連続増配を計画

カナミックネットワーク<3939.T>が大幅反発し年初来高値を更新している。１３日の取引終了後に発表した２６年９月期連結業績予想で、売上高６３億５０００万円（前期比１５．４％増）、営業利益２０億５０００万円（同２７．６％増）、純利益１３億７０００万円（同２３．３％増）を見込み、年間配当予想を前期比１円５０銭増の９円としたことが好感されている。



前期に提供を開始した本格ＡＩ搭載クラウド介護ソフト（ＡＩＳａａＳ）化によるＡＲＰＵ（１ユーザー当たり売上高）の向上が見込まれるほか、介護ソフト撤退企業からのリプレイス需要や大口企業の受注、総務省事業の受注による業績寄与などを予想する。第１四半期に大規模な販売促進イベントへの複数出展や２５周年記念イベントの開催などによる費用増を見込むものの、これらを吸収し連続最高益更新・連続増配を継続する見通しだ。



なお、２５年９月期決算は、売上高５５億円（前期比９．９％増）、営業利益１６億６００万円（同１１．６％増）、純利益１１億１１００万円（同２０．８％増）だった。



出所：MINKABU PRESS