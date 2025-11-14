2026年で20周年を迎えるTVアニメ『涼宮ハルヒ』シリーズを記念して、「涼宮ハルヒの御礼」プロジェクトが始動する。原作者・谷川流からコメントが到着し、プロジェクト第1弾として、劇場版『涼宮ハルヒの消失』が2026年2月6日2週間限定でリバイバル上映される。

参考：『響け！ユーフォニアム3』はなぜ傑作になったのか “原作改変問題”を考える重要な一作に

『涼宮ハルヒ』シリーズは、谷川の同名ライトノベルを原作としたアニメシリーズ。2006年、京都アニメーションが制作した。『涼宮ハルヒの消失』は2010年に公開された劇場版作品。

リバイバル上映を記念して新規制作された予告映像も公開された。長門有希とキョンが向き合い、「あの冬が、帰ってくる」というコピーとともに本編シーンが続いていく。

本作のムビチケ前売券（オンライン）も発売中。購入者特典として、オリジナルスマホ壁紙がプレゼントされる。

谷川流 コメント編集氏からアニメ化の話を聞いたのがいつだったかは忘れてしまいましたが、初めて京都アニメーションを訪れたのは2005年の初春頃でした。当時『AIR』が放映中だったので確かです。そのときの僕は役員の方々やスタッフの皆さんに「よろしくお願いします」と頭を下げたら自分の仕事は終わったも同然だと思っていたのですが、そこから「それではどのようなアニメにしましょうか」と、いきなりシームレスに会議が始まったこと、そしてどうやら僕の意見を求めておられるらしいことに驚きました。果たしてそれは僕が考えていいものなのか？とはいえ、さすがにノープランだったわけでもなく、最初に僕が述べたのは「一巻目の『憂鬱』だけで1クールできませんか？」でした。というのも僕はあのラストシーンがそこそこ気に入っていて最終話はアレで終わるのがちょうどいいと考えていたからです。スタッフ諸氏はしばらく「うーん」と思案しておられるようでしたが、やがて「やれないことはないが著しく間延びしたものになり原作にあったテンポのよさが失われるだろう」というような意味の返答を下さいました。けだしもっともです。そこで僕が発したのが「では『憂鬱』エピソードの合間に短編エピソードを順不同かつ時系列の整合性などまったく考慮せずに挿入していくというのはどうか」というものでした。何が何でも『憂鬱』ラストを最終回にしたい一心のようですが、その場の思いつきを口にしただけだった気がします。それから数カ月後、湖の畔の研修センターのようなところで構成会議が行われました。いつのまにかその案は決定事項になっており、後はどの短編をどのタイミングで放り込んでいくかに焦点は移っていました。ひょっとしたらあの放映順は適当に決めたんじゃないかと思っている人がいるかもしれませんが、実際は全員頭が割れそうになるほど考えたのです。いやもう本当に。あれから20年、それだけ経過してもハルヒたちが動いているのが見れたり声を聴けたりするのは、あのときアニメーション製作に携わってくれた方々と楽しんでくれた皆様のおかげでしかありません。重ねて御礼申し上げます。ありがとうございました。（文＝リアルサウンド編集部）