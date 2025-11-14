「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日午後２時現在で、みのや<386A.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



同社は１２日、第１四半期（７～９月）単独決算を発表しており、売上高５６億２３００万円、営業損益６７００万円の赤字、最終損益１億１９００万円の赤字となった。前年同期は連結上場前で四半期決算を作成していないため比較はないものの、営業損益が赤字となったことが売り予想数の上昇につながったようだ。



記録的な猛暑が続いたにもかかわらず、新規出店による店舗純増と既存店の好調な推移により増収となったが、店舗数拡大に伴い人件費やキャッシュレス決済手数料などが増加。また、上場関連費用を計上したことも響いた。



ただ、会社側では想定通りとしており、２６年６月期通期業績予想は、売上高２６３億５６００万円（前期比９．７％増）、営業利益７億８６００万円（同１５．９％増）、最終利益４億７９００万円（同１８．４％増）を予想している。



出所：MINKABU PRESS