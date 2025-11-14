¾®»³·Ä°ìÏº¡¦¶¶ËÜÎÃ¡¦¿ûÅÄÎÖÇ«¤¬¥Ï¥ï¥¤¤Î¶õ¹Á¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¥ê¡ªKAT-TUN¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎºÆ²ñ3¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö³¤³°¤Î¶õ¹Á¤Ç¤Þ¤¡¤Þ¤¡±ó¤¯¤«¤é¡Ø¤±¤¤¤Á¤ãーーー¤ó¡ª¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×
NEWS¤Î¾®»³·Ä°ìÏº¤¬¸Ä¿ÍInstagram¤Ç¡¢B¡õZAI¤Î¶¶ËÜÎÃ¤È¿ûÅÄÎÖÇ«¤È¥Ï¥ï¥¤¤Î¶õ¹Á¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¥êÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®»³·Ä°ìÏº¡¦¶¶ËÜÎÃ¡¦¿ûÅÄÎÖÇ«¤ÎKAT-TUN¥é¥¤¥ÖºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①②
¢£¡Ö¤±¤¤¤Á¤ã¤ó¸Æ¤Ó¤¹¤ë¶¶ËÜ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö¤ªÂ·¤¤¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¾®»³¤Ï¶¶ËÜ¡õ¿ûÅÄ¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¾®»Ø¤È¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ë¥¢¥í¥Ï¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤Æ¡Ö#Hawaii¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¶öÁ³¡ª¡ª¤Æ¤«¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤è¡ª¡ª³¤³°¤Î¶õ¹Á¤Ç¤Þ¤¡¤Þ¤¡±ó¤¯¤«¤é¡Ø¤±¤¤¤Á¤ãーーー¤ó¡ª¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¨¡©¤À¤ì¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤Þ¤¡¤Þ¤¡¤Ê¥À¥Ã¥·¥å¤Ç2¿ÍÁö¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¡Ø¶¶ËÜ¤Ç¤¹¡£¤ê¤ó¤Í¤Ç¤¹¡£¡Ù¤¢¤Ã¡¢²¶¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¤·¤â¤Ã¤Á¤ã¤ó¤«¡£¾Ð¡×¤È¡¢¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¡¢KAT-TUN¤ÎLIVE¤Î»þ¤Ë3¿Í¤Ç¼Ì¿¿»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ê¤ó¤Í¥Ë¥Ã¥ÈË¹°ì½ï¤À¤Í¡×¤È¡¢¼Ì¿¿¤Ï11·î8Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿KAT-TUN¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ØBreak the KAT-TUN¡Ù¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2¿Í¤È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸åÇÚ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤ÆÄù¤á³ç¤Ã¤¿¾®»³¡£
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¸åÇÚ¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÀèÇÚ¡×¡Ö¤±¤¤¤Á¤ã¤ó¸Æ¤Ó¤¹¤ë¶¶ËÜ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö¤ªÂ·¤¤¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Õ¤¿¤ê¤òÁÛÁü¤·¤Æ¥¥å¥ó¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®»³¤È¿ûÅÄÎÖÇ«¤Ï10·î29¡¦30Æü¤ËÅìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Þ¥¦¥Ô¥Õ¥§¥¹¡Ù¤Ç¶¦±é¡ÊB¡õZAI¤«¤é¤ÏÌð²ÖóÕ¡¦¿ûÅÄÎÖÇ«¡¦ÎëÌÚÍª¿Î¡¦°ðÍÕÄÌÍÛ¤¬½Ð±é¡Ë¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£