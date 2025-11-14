NiSi Filters Japanは、マグネット式フィルターシステム「JetMag Pro」の追加モデル「67MAG」を11月10日（月）に発売した。

JetMag Proは、専用のアダプターリングを介して、対応フィルターの着脱をマグネットで行えるシステム。

これまでに、フィルター径62～82mm用の「82MAG」と、82～95mm用「95MAG」が4月16日に発売されており、今回新たに49～67mm用の「67MAG」が追加された。

加えて、「Landscape Kit」「VND Flex Kit」「VND Mist Creator Kit」のキットも用意している。

67MAG

「82MAG」や「95MAG」と同様に、CPLフィルターやNDフィルター、前後のキャップ、各サイズのアダプターリングも同時に発売されている。

アダプターの所定位置にフィルターのハンドルを合わせることで、磁気吸着に加えてロックがかかる構造を採用。不意の落下を防止できる。

ハンドルはフィルターの種類ごとに異なるカラーを採用しており、使用するフィルターを素早く識別できる。

また、各フィルターには防水性・耐油性を備え、フレアにも強い低反射ナノコーティングが施されている。薄型フレーム設計により、広角レンズで使用する場合でも、ケラレの心配はないという。

Landscape Kit

JetMag Pro True Color CPL：1万5,400円 JetMag Pro FS ND8：1万3,200円 JetMag Pro FS ND16：1万3,200円 JetMag Pro FS ND64：1万3,200円 JetMag Pro FS ND1000：1万3,200円 JetMag True Color ND VARIO：2万7,500円 JetMag Pro Natural Night：1万4,300円 JetMag Pro Black Mist 1/4：1万4,300円 JetMag Pro Black Mist 1/8：1万4,300円 JetMag Pro Pure Mist 1/4：1万4,300円 JetMag Pro Black Magic Diffusion 1/4：1万7,600円 JetMag Pro Glow Mist 1/4：1万4,300円 JetMag Pro Cross Screen 4x：1万5,400円 JetMag Pro UV/IR CUT：1万7,600円 JetMag Pro フロントキャップ：5,500円 JetMag Pro リアキャップ：5,500円 JetMag Pro アダプターリング（49mm/52mm/55mm/58mm/62mm/67mm）：各3,300円

「JetMag Pro True Color CPL」と「JetMag Pro FS ND」（ND8、ND64、ND1000）を組み合わせた風景撮影向けのキット。価格は6万8,200円。

VND Flex Kit

JetMag Pro True Color CPL JetMag Pro FS ND8 JetMag Pro FS ND64 JetMag Pro FS ND1000 フロントキャップ×2 リアキャップ CADDY（フィルターケース） アダプターリング（52mm/55mm/58mm/62mm/67mm）

ND2～32の範囲でND濃度が調整できる可変NDフィルター「JetMag True Color ND VARIO」を含むキット。価格は4万8,500円。

VND Mist Creator Kit

JetMag True Color ND VARIO フロントキャップ リアキャップ CADDY（フィルターケース） アダプターリング（52mm/55mm/58mm/62mm/67mm）

「JetMag True Color ND VARIO」と「JetMag Pro Black Mist 1/8」に加え、単体発売のない「JetMag Pro FS ND4」で構成。価格は6万8,200円。

JetMag True Color ND VARIO JetMag Pro Black Mist 1/8 JetMag Pro FS ND4 フロントキャップ リアキャップ CADDY（フィルターケース） アダプターリング（52mm/55mm/58mm/62mm/67mm）