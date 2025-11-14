Perfume（左から）かしゆか、あ〜ちゃん、のっち （C）ORICON NewS inc.

　大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45　総合ほか）の出場歌手が14日、東京・渋谷のNHK局内で発表され、テクノポップユニット・Perfume（あ〜ちゃん、かしゆか、のっち）が2年ぶり17回目の出場が決定。この一報を受け、あ〜ちゃんと、かしゆかが、自身のインスタグラムのストーリーズに今の心境をつづった。

　あ〜ちゃんは「コールドスリープ前　最後のパフォーマンスの締めくくりを紅白さんでさせていただきます」とし、「ああ、たのしみだぁぁ」と素直な気持ちを吐露。さらに「みんなで見てた」というコメントとともに、名前が呼ばれる瞬間を動画で投稿した。

　かしゆかは「最高の2025年締めくくりになりそうです!!!みんなと共有できる時間いただけて嬉しい」とつづった。

　Perfumeは、今年メジャーデビュー20周年を迎え、東京ドーム公演を開催するなど精力的に活動。一方で、9月に「Perfumeは2026年から一度コールドスリープします」と発表。“コールドスリープ”前最後のステージで、有終の美を飾る。