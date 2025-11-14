【紅白】Perfume、“コールドスリープ前”最後の『紅白』に心境「ああ、たのしみだぁぁ」
大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45 総合ほか）の出場歌手が14日、東京・渋谷のNHK局内で発表され、テクノポップユニット・Perfume（あ〜ちゃん、かしゆか、のっち）が2年ぶり17回目の出場が決定。この一報を受け、あ〜ちゃんと、かしゆかが、自身のインスタグラムのストーリーズに今の心境をつづった。
あ〜ちゃんは「コールドスリープ前 最後のパフォーマンスの締めくくりを紅白さんでさせていただきます」とし、「ああ、たのしみだぁぁ」と素直な気持ちを吐露。さらに「みんなで見てた」というコメントとともに、名前が呼ばれる瞬間を動画で投稿した。
かしゆかは「最高の2025年締めくくりになりそうです!!!みんなと共有できる時間いただけて嬉しい」とつづった。
Perfumeは、今年メジャーデビュー20周年を迎え、東京ドーム公演を開催するなど精力的に活動。一方で、9月に「Perfumeは2026年から一度コールドスリープします」と発表。“コールドスリープ”前最後のステージで、有終の美を飾る。
