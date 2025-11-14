ビリー・バンバン・菅原進、脳梗塞で転倒搬送も容体安定 順調に回復に向かう
ビリー・バンバンの菅原進が、4日に自宅のリビングで転倒し、左足の大腿骨頸部を骨折する重傷を負っていたことが、13日に明らかになった。転倒の原因は脳梗塞によるもので、すぐに救急搬送され、診断を受けたという。
【写真】天国の兄に向け…歌い上げた菅原進
脳梗塞と診断されたものの、意識ははっきりしており、会話にも支障はない状態。容体は安定しており、現在は順調に回復に向かっているという。今後は足の治療と並行してリハビリに取り組み、早い時期での復帰を目指している。
菅原にとって今年は激動の年となった。9月に兄でありビリー・バンバンの相方でもあった菅原孝さんが、肺炎のため81歳で死去した。1969年に「白いブランコ」でデビューして以来、長年活動をともにしてきた相方を亡くしたが、「僕は続けていきたいですね。声が出る限りは歌っていきたい」と意欲を語っていた。
