『第76回NHK紅白歌合戦』出場歌手＆キービジュアル発表

12月31日に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』の出場歌手とキービジュアルが発表となった。

■『第76回NHK紅白歌合戦』出場歌手 ※カッコ内は出場回数

【紅組】

アイナ・ジ・エンド（初）

あいみょん（7）

ILLIT（2）

幾田りら（初）

石川さゆり（48）

岩崎宏美（15）

aespa（初）

CANDY TUNE（初）

坂本冬美（37）

高橋真梨子（7） ※「高」は、はしごだかが正式表記

ちゃんみな（初）

天童よしみ（30）

乃木坂46（11）

HANA（初）

Perfume（17）

ハンバート ハンバート（初）

FRUITS ZIPPER（初）

MISIA（10）

水森かおり（23）

LiSA（4）

【白組】

&TEAM（初）

ORANGE RANGE（3）

King & Prince（6）

久保田利伸（2）

郷ひろみ（38）

サカナクション（2）

純烈（8）

TUBE（3）

Number_i（2）

新浜レオン（2）

Vaundy（3）

BE:FIRST（4）

福山雅治（18）

布施 明（26）

Mrs. GREEN APPLE（3）

三山ひろし（11）

M!LK（初）

■これまでの対戦成績は、白組が優勢！

出場歌手は37組。初出場は紅組が8組、白組が2組だ。

これまでの対戦成績は、2024年の白組の勝利で、紅組34勝、白組41勝となっている。

■司会者たちの躍動感溢れるキービジュアルが完成！

キービジュアルを手掛けたのは、 2025年に大きな話題となった大阪・関西万博でデザインやサウンドスケープにおけるクリエイティブディレクター・アートディレクターを務めた引地耕太。「つなぐ、つながる、大みそか。」という2025年のテーマを、円や円環をモチーフに表現した。

これまでの100年にリスペクトを込めながら、次の100年へつなげていく。これからの輝かしい未来を祝福するような、司会者たちの躍動感溢れるキービジュアルに注目だ。

■放送100年紅白特別企画に堺正章と氷川きよしが出場！

日本で初めての放送がラジオから始まったのが1925年。それから100年の節目を迎えた2025年、『NHK紅白歌合戦』の特別企画として、放送、そして『紅白』の歴史を彩ってきたスター2組の出場が決定した。

ソロ歌手として『紅白』に6回出場、司会も3度務めた、日本を代表するエンタテイナーの堺正章は、自身の歴史を振り返るようなヒット曲の数々をメドレーで披露。また、MISIAとともにNHKラグビーテーマソング「傷だらけの王者」で2023年の『紅白』に出演したRockon Social Clubが再び出演。堺とライブでも共演している彼らが、一緒に本企画を盛り上げる。

そして、2024年の『紅白』で復活のステージを飾った氷川きよし。これまで24回『紅白』に出場。演歌歌謡曲からポップスまで、ジャンルに囚われない華やかなパフォーマンスを届けてきた。そんな氷川は、放送の歴史を彩った先達の名曲をカバーする予定。

放送100年ならではの特別企画。ぜひ、番組をチェックしよう。

■番組情報

NHK『第76回NHK紅白歌合戦』

12/31（水）19:20～23:45

NHK ONE（新NHKプラス）にて同時・見逃し配信

らじる★らじるにて同時・聴き逃し配信

