『第76回NHK紅白歌合戦』出場歌手＆キービジュアル発表
12月31日に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』の出場歌手とキービジュアルが発表となった。
■『第76回NHK紅白歌合戦』出場歌手 ※カッコ内は出場回数
【紅組】
アイナ・ジ・エンド（初）
あいみょん（7）
ILLIT（2）
幾田りら（初）
石川さゆり（48）
岩崎宏美（15）
aespa（初）
CANDY TUNE（初）
坂本冬美（37）
高橋真梨子（7） ※「高」は、はしごだかが正式表記
ちゃんみな（初）
天童よしみ（30）
乃木坂46（11）
HANA（初）
Perfume（17）
ハンバート ハンバート（初）
FRUITS ZIPPER（初）
MISIA（10）
水森かおり（23）
LiSA（4）
【白組】
&TEAM（初）
ORANGE RANGE（3）
King & Prince（6）
久保田利伸（2）
郷ひろみ（38）
サカナクション（2）
純烈（8）
TUBE（3）
Number_i（2）
新浜レオン（2）
Vaundy（3）
BE:FIRST（4）
福山雅治（18）
布施 明（26）
Mrs. GREEN APPLE（3）
三山ひろし（11）
M!LK（初）
■これまでの対戦成績は、白組が優勢！
出場歌手は37組。初出場は紅組が8組、白組が2組だ。
これまでの対戦成績は、2024年の白組の勝利で、紅組34勝、白組41勝となっている。
■司会者たちの躍動感溢れるキービジュアルが完成！
キービジュアルを手掛けたのは、 2025年に大きな話題となった大阪・関西万博でデザインやサウンドスケープにおけるクリエイティブディレクター・アートディレクターを務めた引地耕太。「つなぐ、つながる、大みそか。」という2025年のテーマを、円や円環をモチーフに表現した。
これまでの100年にリスペクトを込めながら、次の100年へつなげていく。これからの輝かしい未来を祝福するような、司会者たちの躍動感溢れるキービジュアルに注目だ。
■放送100年紅白特別企画に堺正章と氷川きよしが出場！
日本で初めての放送がラジオから始まったのが1925年。それから100年の節目を迎えた2025年、『NHK紅白歌合戦』の特別企画として、放送、そして『紅白』の歴史を彩ってきたスター2組の出場が決定した。
ソロ歌手として『紅白』に6回出場、司会も3度務めた、日本を代表するエンタテイナーの堺正章は、自身の歴史を振り返るようなヒット曲の数々をメドレーで披露。また、MISIAとともにNHKラグビーテーマソング「傷だらけの王者」で2023年の『紅白』に出演したRockon Social Clubが再び出演。堺とライブでも共演している彼らが、一緒に本企画を盛り上げる。
そして、2024年の『紅白』で復活のステージを飾った氷川きよし。これまで24回『紅白』に出場。演歌歌謡曲からポップスまで、ジャンルに囚われない華やかなパフォーマンスを届けてきた。そんな氷川は、放送の歴史を彩った先達の名曲をカバーする予定。
放送100年ならではの特別企画。ぜひ、番組をチェックしよう。
■番組情報
NHK『第76回NHK紅白歌合戦』
12/31（水）19:20～23:45
NHK ONE（新NHKプラス）にて同時・見逃し配信
らじる★らじるにて同時・聴き逃し配信
