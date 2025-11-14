ＡＩストーム、今期経常を53％上方修正

ＡＩストーム <3719> [東証Ｓ] が11月14日後場(14:35)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比7.0倍の2億1700万円に急拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の1億7000万円→2億6000万円(前期は1億1600万円)に52.9％上方修正し、増益率が46.6％増→2.2倍に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の経常利益も従来予想の6300万円→1億5300万円(前年同期は9800万円)に2.4倍増額し、一転して56.1％増益計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の経常利益は前年同期比8.5倍の1億1000万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.1％→12.8％に急改善した。



