【紅白2025】&TEAM、初出場は当日朝知る Kは「世界陸上」で共演・今田美桜との再会に喜び
【モデルプレス＝2025/11/14】大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分〜11時45分）への初出場が決定した日本発の9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が11月14日、同番組の発表会見に出席。初出場を知ったときの心境や楽しみにしていることを明かした。
【写真】2025年「紅白」初出場者集結
初出場の心境を聞かれると、HARUA（ハルア）は「本日朝頃に会社のスタッフさんからお話をお聞きしたんですけれども、僕たち&TEAM自身もですね、本当に突然の出来事で、まだ信じられていない気持ちがあるのと、本当にまだ実感が沸かない気持ちがあるんですけども、この舞台に立ってですね、ちょっとずつやっと時間が湧いてきている途中でございます」と驚きを隠せない様子だった。
MAKI（マキ）は初出場を知ったときについて「僕たちはこの間、結成3周年を迎えて4年目なんですけど、本当にこの紅白歌合戦に出場することがずっと夢で、これを1つの目標でみんなで頑張ってきたので、メンバー9人でめちゃめちゃ喜びました」とにっこり。どんな風に喜び合ったか聞かれると「大声を上げまして。『よっしゃー』ってガッツポーズをみんなでしました」と話した。
楽しみなことを聞かれるとYUMA（ユウマ）は「紅白と言えばコラボとかもたくさんあると思うんですけども、&TEAM自身もコラボしてみたりだとか、個人的にはけん玉チャレンジがすごく好きなので、けん玉チャレンジに出場できたらなと思います」と意気込んだ。
『東京2025世界陸上』でTBS世界陸上応援サポーターを務めていたK（ケイ）と、TBS世界陸上アンバサダーを務めていた今田美桜は、今回、出場者、司会者として再会を果たす。このことについて、Kは「世界陸上でご一緒させていただいたので、まさかこのような形でまた共演させていただけるのはとても光栄に思います。また良い報告をしたいですね」と笑顔を見せた。
なおJO（ジョウ）は個人のスケジュールの都合により欠席となった。
BTSやSEVENTEENなど世界で活躍するアーティストが所属する様々なレーベルを擁するHYBEが初めて手掛ける日本発グローバルグループ、&TEAM。同グループは、EJ（ウィジュ）、K、JO、TAKI（タキ）、NICHOLAS（ニコラス）、HARUA、FUMA（フウマ）、MAKI、YUMAの9人から成る。オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』を経て、2022年9月に結成。同年12月にDebut EP『First Howling : ME』でデビューを果たし、日本を中心にグローバルに活動を広げた。2025年10月28日には韓国でのデビューを果たしており、さらなる活躍が期待されている。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】2025年「紅白」初出場者集結
◆&TEAM、紅白初出場は当日知る
初出場の心境を聞かれると、HARUA（ハルア）は「本日朝頃に会社のスタッフさんからお話をお聞きしたんですけれども、僕たち&TEAM自身もですね、本当に突然の出来事で、まだ信じられていない気持ちがあるのと、本当にまだ実感が沸かない気持ちがあるんですけども、この舞台に立ってですね、ちょっとずつやっと時間が湧いてきている途中でございます」と驚きを隠せない様子だった。
◆K、世界陸上で共演した今田美桜との再会に言及
楽しみなことを聞かれるとYUMA（ユウマ）は「紅白と言えばコラボとかもたくさんあると思うんですけども、&TEAM自身もコラボしてみたりだとか、個人的にはけん玉チャレンジがすごく好きなので、けん玉チャレンジに出場できたらなと思います」と意気込んだ。
『東京2025世界陸上』でTBS世界陸上応援サポーターを務めていたK（ケイ）と、TBS世界陸上アンバサダーを務めていた今田美桜は、今回、出場者、司会者として再会を果たす。このことについて、Kは「世界陸上でご一緒させていただいたので、まさかこのような形でまた共演させていただけるのはとても光栄に思います。また良い報告をしたいですね」と笑顔を見せた。
なおJO（ジョウ）は個人のスケジュールの都合により欠席となった。
◆&TEAM「紅白」初出場
BTSやSEVENTEENなど世界で活躍するアーティストが所属する様々なレーベルを擁するHYBEが初めて手掛ける日本発グローバルグループ、&TEAM。同グループは、EJ（ウィジュ）、K、JO、TAKI（タキ）、NICHOLAS（ニコラス）、HARUA、FUMA（フウマ）、MAKI、YUMAの9人から成る。オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』を経て、2022年9月に結成。同年12月にDebut EP『First Howling : ME』でデビューを果たし、日本を中心にグローバルに活動を広げた。2025年10月28日には韓国でのデビューを果たしており、さらなる活躍が期待されている。
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】