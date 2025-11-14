ヒカル、“オープンマリッジ”公表の妻・進撃のノアと「離婚について」話し合い 本音吐露＆結論出す「どれが正解かもわかってない」
【モデルプレス＝2025/11/14】YouTuberのヒカルが11月13日、自身のYouTubeを更新。妻で実業家の進撃のノアと離婚について話し合う様子を公開した。
5月31日、自身のチャンネルで進撃のノアとの「交際0日婚」を発表したヒカル。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題を呼んでいた。
今回「ノアと離婚について話しました」と題した動画では、ヒカルと進撃のノアが2人で出演。ヒカルは「そもそも僕たちほとんど連絡も取ってないし、会ってなかったんですよ。この1ヶ月くらい」「LINEもリアル3週間くらいしてなかった」と近況を報告。「お互いにオープンマリッジの件があって、いろいろ炎上しました」とし、騒動後、会社の業務に集中する必要があったために「一旦距離を置こうじゃないけど、自然にお互い連絡を取り合わなくなって」と説明した。
現在ヒカルの動画に出演していない状況にある進撃のノアが、それに納得していない様子を示すと、ヒカルは「（世間の声が）面倒臭いっていうのがデカすぎて。ノアちゃんかわいそうみたいな」とノアを心配する声が相次いだことで「共演することに何のメリットもない」「会社の社長としてはリスクが伴う」と感じたと胸の内を吐露。さらに、動画に出演させることで進撃のノアまで一緒に批判を受ける必要はないと判断し、出演させていなかったと説明した。
その話を受けて、進撃のノアは初めて自分のありのままの姿を受け入れてくれたのがヒカルだと話し、自分だけが守られているのは違うのではないかと反論。この期間で今後について考えていたと語り「口では『同じ船乗ったら連れて行けよ！』って言ったものの、ほんまに乗ったならこっちも覚悟しないとと思ったし。そんなに真っ直ぐに世の中に生きてきたつもりはなかったから」と自分自身の私生活にも触れた。
その後も本音での話し合いは続き、ヒカルは「夫婦コンテンツはたまに出していきます」と結論。「本当に特殊な形で何だかんだ継続するって感じやな。これがいつ終わるかは本当わかんないです。マジで。お互い衝動的に生きてるし。どれが正解かもわかってないから」「どっちかがめっちゃ無理やなってなったら、もうその時はすんなり離婚すればいいんじゃないかっていう結論ですね」と話し「一応オープンマリッジ、最終回ではなく、何とか継続ということなんで」と締めくくった。（modelpress編集部）
