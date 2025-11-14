「今日好き」雨宮由乙花＆未苺、姉妹密着ショットに「美の遺伝子強い」「ビジュ最高」の声
【モデルプレス＝2025/11/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していたゆずはこと雨宮由乙花が11月12日、自身のInstagramを更新。妹の雨宮未苺との姉妹ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」美人姉妹「美の遺伝子強い」密着ショット
由乙花は「浅草酉の市」とつづり、未苺と訪れたことを報告。2人の名前が書かれた熊手を持ち「雨宮姉妹の熊手は 白金！来年は午年、私も年女なので馬がど真ん中にいるデザイン」と、熊手に合わせ白とベージュのアウターで笑顔で密着した写真を披露している。
この投稿に「可愛い姉妹」「これで開運ですね」「美の遺伝子強い」「ビジュ最高すぎる」「スマイルが素敵」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。由乙花は6度出演し、雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルとしても活動していた。未苺も2021年の「鈴蘭編」などに参加し、ハイテンションなキャラクターで視聴者にインパクトを与えていた。（modelpress編集部）
◆雨宮由乙花、妹・未苺と酉の市参加
◆雨宮由乙花の投稿に反響
