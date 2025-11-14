ＭＬＢの最優秀選手（ＭＶＰ）が１３日（日本時間１４日）に発表され、ア・リーグはヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が２年連続３度目の受賞となった。

ジャッジは今季、打率３割３分１厘でア・リーグ首位打者を獲得。５３本塁打、１１４打点をマークした。捕手＆両打ち選手としては史上最多の６０本塁打を放ち、１２５打点と合わせてリーグ２冠に輝いたマリナーズのカル・ローリー捕手（２８）との接戦を制した。

ジャッジは１位票が１７、２位票が１３で３５５ポイント。ローリーは１位票１３、２位票１７で３３５ポイントでわずか２０ポイント差で決着がついた。この結果にマリナーズファンは大激怒し、シアトルのＳＮＳが大荒れとなった。

「ジャッジがＭＶＰ賞を受賞したのはまったくのクソだ。カル・ローリーは全世界の前で強盗された」「東海岸のライターは攻撃的な影響を与えただけのジャッジに賞を手渡した。カルは強盗に遭った」「東海岸の広告塔が存在したために賞に値する人が受賞できなかったのは、ＭＬＢの歴史の中で悲しい日だ」「カル・ローリーがヤンキースでプレーし、アーロン・ジャッジはマリナーズでプレーしていたらカルが圧勝したに違いない」

この結末に納得できないメディアもあり、「ＵＳＡ ＴＯＤＡＹ」のマイケル・シュワブ記者は自身のＸに「カル・ローリーはＭＶＰをとるべきだった」と投稿。一方、「クラッチ・ポインツ」は「この議論はすぐに消えそうにない。ローリーは捕手史上最高のシーズンを過ごしたと多くの人が信じており、彼が正当なＭＶＰであるという信念はシアトル全土で根強く残っている」とア・リーグのＭＶＰ論争はしばらく尾を引きそうだと指摘した。