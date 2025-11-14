【NHK紅白】ファン悲鳴の“落選”組 「ラポネ勢全滅なの!?」「とき宣ダメだったか」
2025年12月31日の大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか／19時20分）の出場歌手37組が14日に発表された。一方、出場を期待されていたアーティスト、グループの“落選”に、SNSではファンの悲鳴が。今回は『紅白』常連組や、出場が期待されたものの叶わなかったアーティストを紹介する。
【写真】King ＆ Princeは2人体制で初めて、6回目の出場
今年の番組テーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」に決定。今年は放送100年を締めくくる節目の回となる
白組では、昨年まで10年出場していた演歌歌手の山内惠介が漏れたほか、昨年、米ニューヨークからの中継で歌唱を披露した藤井風、直前での楽曲変更などが話題を集めた星野源も、今年は出場しない模様だ。
男性アイドルでは、昨年まで3年出場していたJO1が落選したほか、同じLAPONEグループに所属するINIらも選外だった。また、今年Netflix配信のオーディション番組を通して8人体制に生まれ変わり話題を集めたtimeleszも、選外だった。
紅組では、坂道系シリーズに激震。日向坂46に続き櫻坂46も落選し、乃木坂46だけが残ることになった。
元HKT48のSAKURA（宮脇咲良）が所属するグローバルガールズユニットLE SSERAFIMは2年ぶりの出場はならなかった。
JO1や、INIと同じLAPONEエンタテインメントに所属する11人組グループME:Iも選外。JO1、INIも選外だったため、SNSでは、「ラポネ勢全滅なの！？」といった驚きの声が相次いだ。
アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.（カワイイラボ）」のグループFRUITS ZIPPER、CANDY TUNEが悲願を達成した一方、同じ「カワイイラボ」所属で「かわいいだけじゃだめですか？」が今年ヒットしたCUTIE STREETの初出場は叶わず。
そのほか「Nizi Project」から生まれたガールズグループ、NiziUは2023年以来の出場ならず。
ほかにも、初出場が期待されたグループでは、＝LOVE、超ときめき♡宣伝部も、来年に持ち越しとなった。
『第76回NHK紅白歌合戦』は、NHK総合ほかにて12月31日19時20分放送。
