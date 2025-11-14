大みそかに放送される「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手が１４日に発表され、５人組バンド「ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ」が１９年ぶりとなる出場が決まった。同バンドは今年、“平成あるある”で再ブレイク。新語・流行語大賞に「平成女児」がノミネートされるなど空前の平成ブームが紅白歌合戦にも波及した。

今年、バンド結成２４年目を迎えたＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ。紅白は２００４年に初出場し、０６年には「チャンピオーネ」を披露した。

そんなＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥの再ブームのきっかけとなったのが、代表曲の一つである「イケナイ太陽」の令和版ミュージックビデオだ。「イケナイ太陽」は２００７年にリリースされたシングルで、フジテレビ系ドラマ「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」のオープニングテーマとして人気を集めた。今年７月２日の「夏（なつ）の日」に、令和に再撮影されたＭＶを公開。人気コンビ「マユリカ」の２人が平成の男子高生・女子高生に扮して出演し、７２個の”平成あるある”が盛り込まれた。

「スクールバッグへの落書き」「ＧＴＯ」「ごくせん」など、平成のパロディが連発。「懐かしすぎて号泣する」「令和バージョンと銘打ちながら令和生まれには何一つ理解できない平成ネタのオンパレードなの最高過ぎて」などと反響を呼び、今月にはストリーミング再生数が２億回を超えたと発表された。

この日、紅白歌合戦の公式サイトでは「選考について」とし、その基準を発表。（１）今年の活躍、（２）世論の支持、（３）番組の企画・演出という３つの要素を中心に、以下のデータを参考資料として検討のうえ、総合的に判断したという。ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥもその基準を満たした。１３日に生放送された日本テレビ系「ベストヒット歌謡祭２０２５」にも出演するなどテレビ露出も増加。平成ブームは音楽界にも影響を与えている。

久々の紅白出場にネットも大興奮。「オレンジレンジすごいな。平成ブーム？で返り咲いたよね」「一組だけでえげつない量の平成撒（ま）き散らしそう」と期待する声が寄せられた。