»°Î©À½²Û¡ßJRÅì³¤¥×¥é¥¹ ÉÍ¾¾±Ø¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×Å¹ÊÞ ¡Ö¥«¥Ë¥¹¥¯¡×¿·´´Àþ¥Û¡¼¥à¤ËÅÐ¾ì
¡¡»°Î©À½²Û¡ÊÉÍ¾¾»Ô¡Ë¤ÈJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Ï¡¢11·î6Æü¡Á16Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖKanisk¡Ê¥«¥Ë¥¹¥¯¡Ë¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£»°Î©À½²Û¤Ï¡Ö¸»»á¥Ñ¥¤¡×¡Ö¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥È¡×¡Ö¤«¤Ë¤Ñ¤ó¡×¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥ó¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¥«¥Ë¥¹¥¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤Ë»°Î©À½²Û¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤êÉÍ¾¾¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê»°Î©À½²Û¡¦Ë¾·îº»»Þ»Ò¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¾¦ÉÊ´ë²è²Ý¹ÊóÀëÅÁ¼¼¼¼Ä¹¡á¼Ì¿¿¡Ë¤È¤¹¤ë¡£
¡¡Å¹ÊÞ¤Ï¡¢JRÉÍ¾¾±Ø¿·´´Àþ¾å¤ê¥Û¡¼¥à¾å¡ÊÅìµþÊýÌÌ¡Ë¤Ë³«Àß¡£Å¹ÊÞÌÌÀÑ12Ö¡£¡Ö¤«¤Ë¤Ñ¤ó¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢Å¹Ì¾¥í¥´¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌÜ¶Ì¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë¡Ö¤«¤Ë¤Ñ¤ó¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¡£»°Î©À½²Û¤Î¼çÎÏ²Û»Ò¤äÆ±Å¹¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ê¤ÉÌó40¼ï¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖÉÍ¾¾ñ»Ò¥Ñ¥¤¡×¡ÊÀÇ¹þ1080±ß¡Ë¤ä¡Ö¥¯¥Ã¥¯¥À¥Ã¥»¡×¡ÊÀÇ¹þ1080±ß¡Ë¡¢¡Ö¸»»á¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¡ÊÀÇ¹þ450±ß¡Ë¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£ÈÎÇäÆ°¸þ¤ò¸«¤Æ¡¢º£¸å¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Å¸³«Åù¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¡¡
¡¡¡ÖÉÍ¾¾ñ»Ò¥Ñ¥¤¡×¤Ï¡¢ÉÍ¾¾ñ»Ò¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢ñ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¥Ñ¥¤¡£¸ÄÊñÁõ¤Ê¤Î¤ÇÅÚ»º¤Ë¤âºÇÅ¬¡£
¡¡¡Ö¥¯¥Ã¥¯¥À¥Ã¥»¡×¤Ï¡¢·Ú¤¤¿©´¶¤ÎÇö¾Æ¤¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÁêÀÈ´·²¤Î¡Ö¥¯¥Ã¥¯¥À¥Ã¥» ¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¡£¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¯¥Ã¥¯¥Ë¥ã¥Ã¥»¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÊÁ´8¼ï¡Ë¤¬¥¯¥Ã¥¡¼¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸»»á¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤È¥³¥é¥Ü¡£¸»»á¥Ñ¥¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ð¥¿¡¼¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×µÇ°¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤ê¼ï¥µ¥¤¥À¡¼¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÌÚÂ¼°ûÎÁ¡ÊÅçÅÄ»Ô¡Ë¤È¡Ö¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ã¥È¥µ¥¤¥À¡¼¡×¡Ê330±ß¡Ë¤ò¶¦Æ±³«È¯¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ï10·î16Æü¤«¤é°ìÉôÅÚ»ºÅ¹¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤«¤Ë¥Ñ¥ó¡×¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥Ë ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤ä¡Ö¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×¡¢¡Öå«ÁÏ¹Ñ¡×¤Ê¤É11¼ïÎà¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¡£