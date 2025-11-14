秋冬物が最大80％OFF！三井アウトレットパーク 札幌北広島「BLACK FRIDAY」
三井不動産商業マネジメントが運営する三井アウトレットパーク 札幌北広島は、MITSUI OUTLET PARK「BLACK FRIDAY」を開催中です。
開催期間は2025年11月14日(金)から11月30日(日)まで。
「おトクもグルメも体験も全部増量中」をコンセプトに、最大80％OFFのセールのほか、飲食店での増量メニューや楽しいイベントが盛りだくさんです！
開催期間：2025年11月14日(金)〜11月30日(日)
開催施設：三井アウトレットパーク 札幌北広島
「おトクもグルメも体験も全部増量中」をコンセプトにしたブラックフライデーイベント。
120店舗以上で秋冬物が最大80％OFFとなるセールのほか、おトクなアイテム増量、飲食店での期間限定増量メニュー、ワクワクするようなイベントなど、BLACK FRIDAYならではの企画が満載です☆
おトクが増量！ショップ別優待
期間中、120店舗以上で秋冬物が最大80％OFFとなる大変おトクなセールを実施します。
「Ciaopanic／cheztoi outlet」では秋冬商品最大80％OFF、「GLOBAL WORK OUTLET LOWRYS FARM OUTLET」ではおトクアイテム増量中、「T-fal Outlet Store」では新商品の炊飯器がBLACK FRIDAY特別価格になるなど、おトクな企画が用意されています！
アウターやニット、ブーツなど冬物ファッションアイテムや雑貨、アウトドア・スポーツグッズをおトクに取りそろえるチャンスです。
飲食店 期間限定増量メニュー
対象の飲食店舗では、BLACK FRIDAY限定の期間限定増量メニューが登場します。
ローストビーフ YOSHIMI
メニュー：メガ盛り ローストビーフ丼 (三井アウトレットパーク 札幌北広島限定)
価格：2,500円(税込)
オ肉ヤ
メニュー：大盛り ステーキ丼 (三井アウトレットパーク 札幌北広島限定)
価格：2,730円(税込)
GODIVA
“ブラックフライデー”期間限定の「ショコリキサー ダークチョコレート＆ラズベリー」を販売。
カカオの風味豊かなダークチョコレートに、上品な甘い香りのラズベリーソースを合わせた大人の味わいです。
価格(税込)：レギュラーサイズ 870円／ラージサイズ 980円／ホット 770円
※イートインご利用の場合は消費税10％となります。
TULLY’S COFFEE＆TEA
限定の増量企画として、T’sアイスは「ダブル」を頼むと「トリプル」に、トッピングのホイップクリームは、お値段そのままにボリュームが2倍になります☆
小野伸二O.N.Oトークショー
開催日時：2025年11月26日(水) 17:00〜17:40 (16:00開場予定)
開催場所：クローバー・モール1F イベントステージ エルフィンコート
元サッカー日本代表で、北海道コンサドーレ札幌アンバサダーの小野伸二O.N.Oによるトークショーを開催！
サッカーの魅力や夢を叶える原動力、現在の活動内容などについてお話いただきます。
こびとづかんマーケット
開催日：2025年11月7日(金)〜11月16日(日)
開催時刻：10:00〜18:00
開催場所：クローバー・モール1F イベントステージ エルフィンコート
イベント体験型POP UP「こびとづかんマーケット」を開催。
高さ4mの特大カクレモモジリバルーンがお出迎えする会場では、ゲームやフォトスポット、展示コーナーのほか、最新・人気のグッズ・書籍も勢揃いします。
BLACK運試し！
開催期間：2025年11月22日(土)〜11月24日(月・休)
開催時刻：11:00〜18:00
開催場所：クローバー・モール1F イベントステージ エルフィンコート
期間中、館内で9,600円(税込・合算可)以上のお買い上げレシートをご提示で、クロにまつわる豪華景品が抽選でプレゼントされます！
スポーツ・アウトドアマルシェ
開催日：2025年11月29日(土)〜11月30日(日)
開催時刻：10:00〜17:00
開催場所：クローバー・モール1F イベントステージ エルフィンコート
スポーツ・アウトドア店舗によるマルシェを開催。
ニューバランス、キーン、クイックシルバー、ビラボンが出店し、スノーウェアやウインターブーツなどをおトクにお買い上げいただけるチャンスです。
リニューアル＆ニューオープン
POLO RALPH LAUREN FACTORY STORE (11/14 リニューアル)
2025年11月14日(金)に、POLO RALPH LAUREN FACTORY STOREがリニューアルオープンします。
お買い上げのお客様にオリジナル ポロベア ステッカー、さらに11月14日(金)〜16日(日)限定で55,000円以上お買い上げのお客様にフラワーブーケがプレゼントされます（どちらも数量限定）。
Anker Store (11/14 ニューオープン)
北海道初のアウトレット店舗となる「Anker Store」が2025年11月14日(金)にオープン！
オープンを記念し、11月14日(金)〜24日(月・休)の11日間限定で、店内の対象製品が10％OFFになるキャンペーンが実施されます。
おトクなキャンペーン
ポイントアップデー
開催日：2025年11月15日(土)〜16日(日)、22日(土)〜24日(月・休)、28日(金)〜30日(日)
三井ショッピングパークポイント会員様限定のポイントアップデーを開催します。
サンプル品＆B品フェア
開催期間：2025年11月14日(金)〜11月16日(日)
アウトレットならではの掘り出しものをおトクにゲットできるチャンスです。
Xリポストで倍増！プレゼントキャンペーン
開催期間：2025年10月31日(金)〜11月30日(日)
三井アウトレットパーク公式Xをフォローし、投稿をいいね＆リポストすると、抽選で黒毛和牛カタログギフトが当たります。
リポスト数が”9,696”を超えると当選者が倍の30名様に増量されます！
“全額もどってくる”キャンペーン
開催期間：2025年11月14日(金)〜11月30日(日) (応募は12月7日(日)まで)
期間中に9,600円(税込・合算可)以上お買い上げのレシートで応募すると、抽選でお買い上げ額のお買物・お食事券(最大10万円分)があたります。
おトクなセールはもちろん、限定グルメや楽しいイベント、キャンペーンが盛りだくさんのブラックフライデー。
この機会に、三井アウトレットパーク 札幌北広島でのお買物をお楽しみください！
三井アウトレットパーク 札幌北広島 MITSUI OUTLET PARK「BLACK FRIDAY」の紹介でした。
