MLB・メッツは日本時間14日、ボビー・バレンタイン氏ら3名が球団の殿堂入りとなったことを発表しました。

バレンタイン氏は1996年から2002年までの間、監督としてチームを率い球団史上3位の勝利数となる536勝を記録。中でも1999年には、1988年以来となるポストシーズン進出に導き、翌年にはワールドシリーズ進出を果たしました。これはメッツ監督としてプレーオフ連続進出を達成した初の人物となっています。

さらにゲーム外の姿にも評価。9.11同時多発テロ発生直後には、選手やフロント陣を鼓舞して募金活動を展開し、自らもグラウンド・ゼロへ何度も足を運ぶなど、9.11関連の慈善活動に積極的に参加していたことが明かされました。

そんなバレンタイン氏はNPBの舞台でも存在感を発揮。1995年度にはロッテの監督に就任し、10年ぶりのAクラス入りに導きました。メッツ退団後の2004年には再びロッテの監督に就任。翌年には31年ぶりのリーグ優勝と日本一を獲得しました。

バレンタイン氏のメッツ殿堂入りについて、球団オーナーは「ボビーは1996年から2002年まで、メッツのカリスマ監督として活躍しました。革新性、野球的知性、あらゆる競争優位性への執拗な追求で知られるボビー・Vは、メッツ組織に永続的な足跡を残した」と語りました。

今回はともにカルロス・ベルトラン氏とリー・マジーリ氏も球団殿堂入り。これでメッツ殿堂入りメンバーは計38名となりました。