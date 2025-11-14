双子の出産と育児を公表している中川翔子さんが、産後ケアを受けた安堵の経験を明かしています。



【写真を見る】【 中川翔子 】産後ケアで安堵 “看護師さん＝慈愛のプロ” 双子弟の “おっぱい練習” 「赤ちゃん小さい時期に悩んだこと」フォロワーに問いかける





翔子さんは「産後ケアで、まとめて眠れて回復♡本当に助かります」と、普段自宅では授乳などでまとめて睡眠を取れない状況のところ、産後ケアで子どもたちを預けてしっかりと睡眠を取れたことを報告。看護師さんらを「いろんな赤ちゃんやいろんな悩みに対応する慈愛のプロ」と表現し、尊敬の念を表しています。









さらに翔子さんは「弟くんのおっぱい練習してます」「産後ケア滞在中プロがいる間にがんばりたい」「搾乳したぶんは哺乳瓶でグビグビ飲むけど」「おっぱいから直接飲んでほしいけど、、イヤーって」と、難しい悩みに直面。これについても「おっぱいのあげ方、産後ケアで看護師さんが丁寧に教えてくださって神」と絵日記に綴っています。









翔子さんは「みなさん赤ちゃん小さい時期に悩んだこと」「どんなことがありますか？」と問いかけ。フォロワーからは「逆におっぱいじゃないと、だめってなってたうちの子」「うちの長女は哺乳瓶が嫌いでした」「病院の授乳時間は全然起きてくれませんでした」「1ヶ月すぎ体重増えたら急に直母できるようになりました」「子育てに正解はないと思います。お母さんそれぞれでいいんですよ」など、それぞれの経験や応援が多く寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】