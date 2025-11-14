紅白【出場歌手一覧】休止前最後Ｐｅｒｆｕｍｅも 初出場９組 ３５年ぶり久保田利伸、２７年ぶりＴＵＢＥ、１９年ぶりＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ
今年大晦日の第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦の出場歌手が１４日、東京・渋谷の同局で発表された。
【紅組】
アイナ・ジ・エンド （初）
あいみょん （７）
ＩＬＬＩＴ （２）
幾田りら （初）
石川さゆり （４８）
岩崎宏美 （１５）
ａｅｓｐａ （初）
ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ （初）
坂本冬美 （３７）
高橋真梨子 （７）
ちゃんみな （初）
天童よしみ （３０）
乃木坂４６ （１１）
ＨＡＮＡ （初）
Ｐｅｒｆｕｍｅ （１７）
ハンバート ハンバート （初）
ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ （初）
ＭＩＳＩＡ （１０）
水森かおり （２３）
ＬｉＳＡ （４）
【白組】
＆ＴＥＡＭ （初）
ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ （３）
Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ （６）
久保田利伸 （２）
郷ひろみ （３８）
サカナクション （２）
純烈 （８）
ＴＵＢＥ （３）
Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉ （２）
新浜レオン （２）
Ｖａｕｎｄｙ （３）
ＢＥ：ＦＩＲＳＴ （４）
福山雅治 （１８）
布施 明 （２６）
Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ （３）
三山ひろし （１１）
Ｍ！ＬＫ （初）
【特別企画】
堺正章
氷川きよし