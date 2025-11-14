【紅白】ちゃんみな、遊び心満載フォトセッション ステージ脇からHANAの笑い声も
NHKは14日、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45）の出場歌手発表会見を実施。初出場のラッパー・ちゃんみなが、会見に出席した。
【会見カット】指輪を披露でキュートな笑顔！会見で笑顔はじけるちゃんみな
ちゃんみなは昨年、結婚と出産を経たほか、SKY-HIがCEOを務めるBMSGとタッグを組み、オーディション『No No Girls』を開催し、同オーディション発・HANAのプロデューサーを務めた。ちゃんみなは「変化という言葉が一番似合うのではと思います。新しいことにもたくさん挑戦しましたし、未知なことがたくさんあった年なので、手探りながらも、今、今を本気で歩んできたと思います」と振り返った。
そして「私の人生においても、見てくださる皆さま、応援してくださった皆さまの記憶に爪痕を残せるようにいつも通り本気で挑ませていただきます」と意気込んだ。
写真撮影では、薬指に光る指輪を披露したり、ギャルピースをしたり、遊び心満載。アーティスト写真と同じ片手をつき、片足を広げるポーズを取った際には、ステージ脇で控えていた同じく初出場のHANAから笑い声が漏れていた。
NHK放送100周年を締めくくる76回目の『紅白』は「つなぐ、つながる、大みそか。」がテーマ。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、連続テレビ小説『あんぱん』のヒロインを演じた今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
12月31日の午後7時20分から11時45分までNHK総合・BSP4K・BS8K・ラジオ第1で放送され、NHK ONE（新NHKプラス）でも配信される（中断ニュースあり）。昨年の『紅白』は白組が優勝を果たし、通算で紅組34勝、白組41勝となった。
