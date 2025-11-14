タレントの森脇亜紗紀(33)が14日、自身のインスタグラムを更新。第2子女児出産を報告した。夫はレーシングドライバーの山内英輝(37)。

森脇は「先日、無事に第二子を出産しました。母子共に健康です」と報告。「奇跡的に、夫がお休みを取ってくれていた日に産まれてきてくれた次女 家族みんなで立ち会ってくれたので、私自身も凄く幸せなお産を経験できました」と明かした。

「妊娠中のサポートだけでなく、里帰り中も、長女が寂しくならないようにと夫がお仕事と自宅と実家の長距離をひたすら行き来して支えてくれていたり 出産後、長女が次女を撫でながら、まま 赤ちゃん産んでくれて ありがとう と言ってくれて、、家族や両親に沢山支えてもらい、無事に出産を迎える事ができて、本当に感謝です」と家族への感謝をつづった。

そして「妊娠中は、温かいメッセージや御守りなど沢山頂き、本当にありがとうございました 家族が増えてまた賑やかになった山内家をこれからも温かく見守って頂けると幸いです」と呼びかけた。

森脇は2020年に山内との結婚を発表。2021年2月に第1子妊娠を発表し、同年4月に女児出産を報告した。