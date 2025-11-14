»ÖÂº½ß¡¡¡ÈÀïÍ§¡É¤È¡Ö»É·ã¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¡×¤ÊLAÎ¹¤Ø¡ª¡¡²û¤«¤·2S¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ê2¿ÍºÇ¹â¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»ÖÂº½ß¡Ê30¡Ë¤¬¡¢14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤Î¡ÈÀïÍ§¡É¤È¤ÎLAÎ¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡»ÖÂº¤Ï¡Ö¤½¤¤¤¨¤ÐLA¡¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Âç¹¥¤¤ÊÀïÍ§¤È¡£LOVE¡£¡¡»É·ã¤¿¤Ã¤×¤ê¡£ºÇ¹â¤ÊÎ¹¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê¸¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö@takeuchi_ryoma¡×¤È¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê32¡Ë¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢LA¤Î³¤ÊÕ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¤Î2017Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖÄë°ì¤ÎÔ¢¡×¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¸òÎ®¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢²£ÊÂ¤Ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿LA¤Î¥Ð¡¼¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Æ±¤¸ÊÂ¤Ó¤ÇÀÎ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡È²û¤«¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ê2¿ÍºÇ¹â¡×¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¶¦Í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¥¨¥Ó¥«¥Ä¤È½ß¤¯¤ó¡¡¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤µÅÁ¤ï¤ë¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£