大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日に発表され、ラッパーのちゃんみな（27）の初出場が決定した。

今年7月に夫で韓国のラッパー、アーティストASH ISLAND（アッシュアイランド、26）との挙式を報告。「実は私達これまでは曖昧な形だったのです」と明かし、「この度”正式”に夫婦となりました」とも伝えた。入籍したとみられる。

この日、報道陣から紅白初出場と結婚をダブルで祝福された、ちゃんみなは「ありがとうございます」と笑顔。左手には指輪がキラリと光った。

この1年を振り返り、「本当に変化という言葉が1番似合うのではないかなと思います。今年は本当に新しいことにもたくさん挑戦しましたし、未知なことがたくさんあった年だったので、すごく手探りながらも1個1個今を本気で泳いできたなと思います」と充実の表情。紅白でのパフォーマンスについては「まだ決まってないんですけども、私の人生においても、そして見てくださる皆様、そしてずっと応援してくださった皆様の記憶に爪痕を残せるような、いつも通り本気でステージに臨ませていただきたい」と意気込んだ。

今回はプロデュースを務めるHANAともそろっての初出場となる。「もう本当に、本当に幸せ。やっぱり頑張って育てたし、みんなも頑張って育った、その努力の検証で、みんな本当にまっすぐな目をして、しっかり追いかけてきて、しっかり音楽に向き合った子どもたちが、こうやって皆様の前にこんな伝統のあるステージに一緒に立たせていただくっていうことは、本当に私にとっても意味があること。彼女たちにとって素晴らしい1日になると今から願っております」と話した。

ちゃんみなは17年に「FXXKER」メジャーデビュー。「Never Grow Up」、「ハレンチ」、「美人」などのヒット曲で知られている。日本語、韓国語、英語の3カ国語を巧みに操ったリリックと圧倒的な表現力、セルフプロデュースでZ世代の代弁者として人気を集めている。

今年1月にはちゃんみながプロデューサーを務め、SKY-HI率いるBMSGが主催するオーディション「No No Girls（ノーノ―ガールズ＝通称ノノガ）」から女性7人組「HANA」が誕生。ちゃんみなの外見や年齢にとらわれない力強いメッセージが共感と感動を呼んだ。

「HANA」も紅白初出場を決め、“師弟”そろっての晴れ舞台となる。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会を女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーが務める。