俳優の舘ひろし（75）が14日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。ファッションへのこだわりについて語った。

舘の主演映画「港のひかり」（監督藤井道人）で共演した俳優の眞栄田郷敦は、舘のイメージについて「いつもオシャレな服を着てるっぽい」と指摘した。

撮影時を振り返り、「みんなで食事をする時も、基本的にスーツを着ておられたり、こないだの飛行機移動の時はトレンチコートで。僕はジャージーなんで、すげえなと思って」と回想。「だから家とかでも、結構綺麗な服を着てるのかなって」と想像した。

すると舘は「僕らはね、“一歩外に出たらちゃんとしろ”って教わった。うちの中じゃグチャグチャでもいいけど」と告白。自宅での服装については「ひどいです、朝パジャマで起きたらそのまま」と打ち明けた。

そして服装の好みについて「僕はだいたい似てるんですよ、好みが」と説明。「似てるっていうか一つなんで、たまにストライプのスーツでも下と上が違ってて。よく見たら幅が違ってるなっていうのがある」と明かし、自身で選んで購入しているという。

またネクタイの結び方にもこだわりが。下を長めにするスタイルについて、舘は「伊丹十三さんが昔、エッセーの中でそういうふうに書いてた。なんかちょっと隙を見せるっていうか。それを僕も」と解説。「そうすると、前が長くなってると気持ち悪くなっちゃって」といい、「伊丹さんのマネです」と語っていた。