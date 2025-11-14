アニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」とコラボレーションした日本酒が11月15・16日に開催の「2025彩の国食と農林業ドリームフェスタ」権田酒造ブースにて発売される。

本商品は、埼玉県の酒造会社・権田酒造が「野原ひろし 昼メシの流儀」とコラボしたもの。「野原ひろし（35歳）」をイメージした、力強くも表情豊かな味わいを追求したインパクトのある辛口の「金のひろし」と、現代のサラリーマンから発想を広げたスッキリとした飲み心地の日本酒ベースにライム果汁を加えた「銀のひろし」がラインナップされている。

また、単品販売だけでなく飲み比べセットやグッズとのセット販売も予定されている。「2025彩の国食と農林業ドリームフェスタ」権田酒造ブースでは、「金のひろし（300ml）」または、「銀のひろし(300ml)」と、トレーディングアクリルボトルタグ（ランダム１個）がセットになった「まだ水曜日のほろ酔い（金のひろし または 銀のひろし）」セットが販売される。

なお、グラスやお箸、アクリルボトルタグにコースターといったオリジナルグッズも発売予定。詳細は後日特集ページや公式Xにて公開される。

(C)臼井儀人・塚原洋一／「野原ひろし 昼メシの流儀」製作委員会