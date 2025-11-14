◆第５６回明治神宮野球大会 ▽高校の部１回戦 山梨学院６―３帝京（１４日・神宮）

１回戦が行われ、３年ぶり２度目出場の山梨学院（関東地区）は帝京（東京地区）を６―３で破り、大会初勝利を挙げた。

先発の左腕・木田倫太朗（２年）が２回に左越えソロを打たれて先制されたが、４回に追いついた。その裏から左腕・檜垣瑠輝斗（２年）が登板したが、２失点で再びリードを許した。

プロ注目の二刀流・菰田陽生主将（２年）は３番・三塁でスタメン出場。７回に中前適時打を放って１点差に迫った。３番手として６回からマウンドに立ち、１回１／３を無失点で抑えた。

チームは１点を追う８回、２死満塁で１番・石井陽昇中堅手（２年）が走者一掃の二塁打を放って逆転に成功。９回は７番・光永惺音（れのん）捕手（１年）の二塁打で１点を追加した。

山梨学院は初出場だった２２年は、１回戦で英明（四国地区）に７―１０で敗れている。

背番号５の菰田は「エースナンバーは檜垣がつけていますが、５番には５番の役割がある。センバツに少しでもいい形でつなげられる大会にしたい。チームとして成長できればいいと思う」と先を見据えた。