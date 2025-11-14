お笑いコンビ「エレキコミック」の、やついいちろう（５０）が１４日、妻のタレント・松嶋初音（３８）の第１子妊娠を発表した。

インスタグラムで「いつも応援して下さる皆様へ 突然のお知らせになるのですが、この度やつい家に新たな命がやってくることとなりました」と報告。

「年齢的なこともあり、皆様へのお知らせが遅くなったことお詫び申し上げます。とにかく今は元気な子が産まれて来ますようにと祈る日々です」と明かし、「本日より結婚１２年目を迎え、よりパワーアップするやつい一家をこれからも何卒よろしくお願いします！」とつづった。

「いつもお世話になっているお仕事関係の皆様、いつも応援して支えてくださっている皆様、ご迷惑やご心配をおかけすることもあるかと思いますが温かく見守っていただけますと幸いです。２０２５年１１月１４日 やついいちろう・松嶋初音」と連名で結んだ。

それぞれのインスタグラムでマタニティーフォトをアップ。フォロワーからは「やついさん、奥さまおめでとうございます」「やついさんがお父様になるんですね」「更に賑やかになるやつい家楽しみです」などの声が寄せられている。

２人はゲーム関係の雑誌の企画で知り合い、交際に発展。２０１３年１１月に結婚を発表した。松嶋の誕生日が１１月１３日、やついが同１５日だったため、間の１１月１４日に婚姻届を提出した。