横浜ＦＭのＦＷ遠野大弥が１４日、ホーム最終戦のＣ大阪戦（３０日・日産スタジアム）に向けて横須賀市内で行われた全体練習に部分合流した。

６月２５日のＦＣ東京戦で右アキレス腱断裂の大けがを負い、手術を経て、全治６か月の見込みと発表されていたが、想定よりも早いペースで回復。この日はアップからボール回しまで全体練習に加わり、チームメイトとともに汗を流した。

練習を終え、遠野は「楽しかったです。やっぱり一人でやるのと、みんなとサッカーやるのでは全然別物なので。本当に戻れてよかったです。サッカー出来る喜び、幸せ、全てに感謝したいです」と充実した表情を浮かべた。

遠野は今季川崎から加入し、離脱前まで２１試合に出場し、その時点でチーム最多５得点をマークしていたが、チームは開幕から低迷し、離脱時点では最下位と苦しんでいた。そうした状況での長期離脱となり「正直言ってつらかったですし、チームもつらい状況にあったので、苦しかった」と振り返る。それでも、チームはどん底からはい上がり、２試合を残して残留が決定。「今は本当にチームメイトに感謝しています。本当にホッとしていますし、より一層勇気をもらいました」と話した。

今後見据えるのは、残り２試合での復帰。「ここまで順調なのは自分でもビックリしている。本当に回復が早いので。たくさんおいしいものを食べたのがよかった」と笑みを浮かべ、ホーム最終戦の３０日のＣ大阪戦まで残り２週間あることから、「出たいですね。待っている人たちのためにも、ピッチの上で活躍して、来年に向けていい準備をしたい。そこを目指して頑張ってますし、自分とメディカルの人たちと相談して。行きたい気持ちはもちろんありますし、そこは無理せず、一日一日頑張っていきたい」。横浜ＦＭの背番号「９」がピッチに戻ってくる日は、少しずつ近づいている。