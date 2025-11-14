【POP UP PARADE ヨシミ（バンド） イベントKV Ver.】 2026年5月 発売予定 価格：7,200円 【POP UP PARADE ナツ（バンド） イベントKV Ver.】 2026年6月 発売予定 価格：7,200円

　グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE ヨシミ（バンド） イベントKV Ver.」を5月、「POP UP PARADE ナツ（バンド） イベントKV Ver.」を6月に発売する。価格は各7,200円。

　本商品はゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より「ヨシミ」と「ナツ」をフィギュア化したもの。イベントKV姿が再現され、それぞれラフな着こなしの衣装となっている。

POP UP PARADE ヨシミ（バンド） イベントKV Ver.

2026年5月 発売予定
価格：7,200円

POP UP PARADE ナツ（バンド） イベントKV Ver.

2026年6月 発売予定
価格：7,200円

(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.