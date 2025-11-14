「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」よりイベントKV姿の「ヨシミ」、「ナツ」がポッパレで立体化
グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE ヨシミ（バンド） イベントKV Ver.」を5月、「POP UP PARADE ナツ（バンド） イベントKV Ver.」を6月に発売する。価格は各7,200円。
本商品はゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より「ヨシミ」と「ナツ」をフィギュア化したもの。イベントKV姿が再現され、それぞれラフな着こなしの衣装となっている。
(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.