今年のエリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・０９年のクィーンスプマンテ（父ジャングルポケット）勝利を振り返る。

大逃げを打った１１番人気の伏兵、田中博（当時は騎手、現在は調教師）騎乗のクィーンスプマンテが前半のリードを最後まで保って優勝。人馬ともＧ１初制覇を飾った。２着も２番手を進んだ１２番人気のテイエムプリキュアが入った。断然の１番人気、ブエナビスタは究極の末脚で迫ったが、届かず３着。３連単は当時のレース史上最高の１５４万５７６０円の大波乱だった。

先頭を走っているのに、ターフビジョンに自分の馬が映っていない。背後から押し寄せる蹄音も聞こえてこない。直線入り口では３番手以下はまだ２０馬身以上も後ろだ。「リードがどれだけか分からなかった」。田中博は、無我夢中でクィーンスプマンテの手綱をしごいた。直線半ば。直後に控えていたテイエムプリキュアが競りかけてきた。「プリキュアがいてくれたので、競ってまた伸びてくれた」。外から猛追したブエナビスタは、目に入らなかった。悲鳴がまじる大歓声の中、１馬身半の差をつけて真っ先にゴールに飛び込んだ。

戦前から宣言をしていた通り、果敢に先頭へ誘導した。「前２頭で離して逃げる形になると思っていた」その通りに事は運んだ。１２秒台のラップを刻んで、３コーナーからスパート。持ち前のしぶとさを発揮して、とうとう最後まで粘り切ってしまった。「この馬は６回逃げて、５回勝っている」。パドックでまたがる際に、小島茂調教師からそう声をかけられた。競られてつぶされてもいい。とにかく逃げるだけ。「その言葉が自信につながった」。

２着はテイエムプリキュア。逃げるクィーンスプマンテとの叩き合いとなった最後の直線。熊沢の右ステッキの連打にテイエムプリキュアは、最後の力を振り絞った。残り１ハロン。外から馬体を併せにかかる。「かわせる」。勝利を確信した瞬間、勝ち馬に差し返されて２着に終わったが、ブエナビスタの猛追は、しっかりとしのいで見せた。２番手で我慢させるベテランらしい技で、存在感は示した

クィーンスプマンテの通過タイムは、６０秒５。テイエムプリキュアと２頭で、大きく後続を引き離してはいたが、それほどペースは速くない。

なぜクィーンスプマンテは勝ったのか？ ２００９年からの過去１０年で、最初の１０００メートルが６０秒以上だったのは６回あるが、その時の逃げ馬の成績は〈１７〉〈４〉〈５〉〈８〉〈２〉〈１〉着。人気薄でも、掲示板に載ることがしばしばあった。ワンツーを決めた２頭は、それぞれがマイペースの“逃げ”に持ち込んだと言っていい。

もう一つのポイントは、１４００〜１６００メートルと、１６００〜１８００メートルでのラップ。そこで１１秒８、１１秒７とペースを上げ、後続に脚を使わせた。ダイワスカーレットが１１秒台を刻んだのも、１４００メートル地点からだった。ブエナビスタは、３コーナーでもまだ中団。それに合わせるように、他の馬も動くのが遅れていた。最後の２００メートルは１２秒９にラップが落ちたが、２頭の“貯金”がなくなることはなかった。