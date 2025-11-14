◆第７８回全日本バレーボール高校選手権大会 北海道代表決定戦 ▽女子準決勝 札幌大谷２―０旭川志峯（１４日・北ガスアリーナ４６）

女子の札幌大谷が、４年ぶり１７度目の春高バレー出場を決めた。昨年の道予選を制した旭川志峯を準決勝で２―０と破り、全国切符を獲得。エースの竹原優里奈主将（３年）は「あまり実感が沸かなくて」ととまどいながらも、目標達成に「初めて行けるので。うれしいです」と表情を緩めた。

今年の全国高校総体に７年ぶりに出場し、８強入りした。堂々の成績を残し、マークされる立場となった今大会は、スタメンに３年生が２人という若いチームの精神的な波を抑えるよう、取り組んできた。この日は第２セットに最大５点差をつけられながら逆転しての勝利と、たくましくなった成果を結果として示した。

東海大四高（現東海大札幌高）で１９８７年の全国３冠メンバーだった緒方正広監督（５６）の指導方針は「選手ファースト」。対等な立場で話し、意見を交わすことで自主性を養ってきたチームは、終始笑顔でプレーした。「楽しくやる方が絶対に良い」と竹原主将が言うように、モットーとする明るい雰囲気を貫いて手にした代表権。竹原主将は「ベスト４に入ってセンターコートに立ちたい」と夏の成績超えを誓いに立てた。