【紅白】ハンバート ハンバート、本番当日は“空き巣対策”を徹底 夫婦で出場「あの家は留守だと思われそうなので…」
NHKは14日、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45）の出場歌手発表会見を実施。連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌「笑ったり転んだり」を担当するハンバート ハンバートが初出場することが発表された。
【会見カット】素敵…！夫婦仲よく会見に登場したハンバート ハンバート
ハンバート ハンバートは、1998年結成、佐野遊穂と佐藤良成による夫婦デュオ。2人ともがメインボーカルを担当し、フォーク、カントリーなどをルーツにした楽曲と、別れやコンプレックスをテーマにした独自の詞の世界観を持つ。これまでに12枚のオリジナルアルバムを発表し、テレビ・映画・CMなどへの楽曲提供も多数。
遊穂は「紅白歌合戦は例年、家でテレビの前で見るものだと思っていましたので、まさか自分たちが出るとは考えていなかったので、本当に驚いています。すごく緊張して寿命が縮むんじゃないかと心配しています」と素直な心境を明かしつつ「本番までに風邪を引いて当日、熱が出ないよう、本当に気をつけたい」と初々しく意気込んだ。
質疑応答では記者から「ご夫婦で出場されるアーティストは珍しい」と話題にあげられると、良成は「（本番当日は）留守にしないといけないので空き巣に狙われないよう、いつも紅白を見ている友人に留守を頼んで（自分たちは）子どもたちと一緒に（会場に行く）」と、夫婦デュオならではの”懸念点”を挙げ、遊穂も「あの家は留守だと思われそうなので気をつけます」と笑いながら続けた。
NHK放送100周年を締めくくる76回目の『紅白』は「つなぐ、つながる、大みそか。」がテーマ。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、連続テレビ小説『あんぱん』のヒロインを演じた今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
12月31日の午後7時20分から11時45分までNHK総合・BSP4K・BS8K・ラジオ第1で放送され、NHK ONE（新NHKプラス）でも配信される（中断ニュースあり）。昨年の『紅白』は白組が優勝を果たし、通算で紅組34勝、白組41勝となった。
■出演者一覧
【紅組】
アイナ・ジ・エンド（初）
あいみょん（7）
ILLIT（2）
幾田りら（初）
石川さゆり（48）
岩崎宏美（15）
aespa（初）
CANDY TUNE（初）
坂本冬美（37）
高橋真梨子（7）※高橋の「高」ははしごだか
ちゃんみな（初）
天童よしみ（30）
乃木坂46（11）
HANA（初）
Perfume（17）
ハンバート ハンバート（初）
FRUITS ZIPPER（初）
MISIA（10）
水森かおり（23)
LiSA（4）
【白組】
&TEAM（初）
ORANGE RANGE（3）
King ＆ Prince（6）
久保田利伸（2）
郷ひろみ（38）
サカナクション（2）
純烈（8）
TUBE（3）
Number_i（2）
新浜レオン（2）
Vaundy（3）
BE:FIRST （4）
福山雅治（18）
布施 明（26）
Mrs. GREEN APPLE（3）
三山ひろし（11）
M!LK（初）
【特別企画】
堺正章
氷川きよし
