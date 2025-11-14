【紅白】ちゃんみな、HANAとともに初出場 成長に驚き「こんなに早く大きく咲いてくれるとは」
NHKは14日、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45）の出場歌手発表会見を実施。初出場のラッパー・ちゃんみなが、会見に出席した。
【会見カット】指輪を披露でキュートな笑顔！会見で笑顔はじけるちゃんみな
ちゃんみなは「私の人生においても、見てくださる皆さま、応援してくださった皆さまの記憶に爪痕を残せるようにいつも通り本気で挑ませていただきます」と気合十分。プロデューサーを務めるHANAも初出場を果たしたことについては「本当に、本当に、幸せです。頑張って育てたし、頑張って育った努力の結晶で、まっすぐな目をしてしっかり追いかけて、しっかり音楽に向き合った子たちが、伝統のあるステージに一緒に立たせていただくことは私にとって意味があることですし、彼女たちにとってもすてきな1年出会ってほしいと思います」と喜びをかみしめた。
HANAを生んだオーディション『No No Girls』を開始当時、1年で『紅白歌合戦』に出場できるようになるとは思っていなかったそう。ちゃんみなは「大きく咲いてほしいと思っていたのですが、こんなに早く大きく咲いてくれるとは。自分のことよりもうれしいです」と、愛たっぷりに語った。
NHK放送100周年を締めくくる76回目の『紅白』は「つなぐ、つながる、大みそか。」がテーマ。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、連続テレビ小説『あんぱん』のヒロインを演じた今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
12月31日の午後7時20分から11時45分までNHK総合・BSP4K・BS8K・ラジオ第1で放送され、NHK ONE（新NHKプラス）でも配信される（中断ニュースあり）。昨年の『紅白』は白組が優勝を果たし、通算で紅組34勝、白組41勝となった。
【会見カット】指輪を披露でキュートな笑顔！会見で笑顔はじけるちゃんみな
ちゃんみなは「私の人生においても、見てくださる皆さま、応援してくださった皆さまの記憶に爪痕を残せるようにいつも通り本気で挑ませていただきます」と気合十分。プロデューサーを務めるHANAも初出場を果たしたことについては「本当に、本当に、幸せです。頑張って育てたし、頑張って育った努力の結晶で、まっすぐな目をしてしっかり追いかけて、しっかり音楽に向き合った子たちが、伝統のあるステージに一緒に立たせていただくことは私にとって意味があることですし、彼女たちにとってもすてきな1年出会ってほしいと思います」と喜びをかみしめた。
NHK放送100周年を締めくくる76回目の『紅白』は「つなぐ、つながる、大みそか。」がテーマ。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、連続テレビ小説『あんぱん』のヒロインを演じた今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
12月31日の午後7時20分から11時45分までNHK総合・BSP4K・BS8K・ラジオ第1で放送され、NHK ONE（新NHKプラス）でも配信される（中断ニュースあり）。昨年の『紅白』は白組が優勝を果たし、通算で紅組34勝、白組41勝となった。