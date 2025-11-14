ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Éú¸«ÆÒ°Ò¤Èºå¿À¡¦ÅçËÜ¹ÀÌé¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤¬À®Î©¡¡¥×¥íÀ¸³è13Ç¯Ä¶¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÆ±»Î¤¬¿·Å·ÃÏ¤Ø
¥×¥íÌîµå¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Èºå¿À¤Ï14Æü¡¢Áª¼ê¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éºå¿À¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Éú¸«ÆÒ°ÒÁª¼ê¡£2012Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢2022Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤ÏFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¡£13Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿35ºÐ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¡£º£µ¨¤Ï64»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·2ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤àÂÇÎ¨.241¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Éú¸«Áª¼ê¤Ï¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖFA¤ÇÆþÃÄ¤·¤Æ¤«¤é¤Î3Ç¯´Ö¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏµåÃÄ¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢Ä´»Ò¤ÎÎÉ¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤âÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â¤¯¤¸¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ºå¿À¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅçËÜ¹ÀÌéÅê¼ê¡£2010Ç¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡¢15Ç¯ÌÜ¤Î32ºÐº¸ÏÓ¤Ç¤¹¡£º£µ¨¤Ï16»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨1.88¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅçËÜÅê¼ê¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢15Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¾¯¤·¶Ã¤¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¼ä¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¸ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸òÎ®Àï¤Ç¤Þ¤¿¹Ã»Ò±à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£