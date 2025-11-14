年内でのグループ活動休止を発表している女性3人組「Perfume」のあ〜ちゃんこと西脇綾香（36）、かしゆかこと樫野有香（36）が14日、自身のインスタグラムをストーリーズを更新。同日、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が発表され、2年ぶり17回目の出場を受けて、喜びの声をつづった。

あ〜ちゃんは「コールドスリープ前 最後のパフォーマンスの締めくくりを紅白さんでさせていただきます ああ、たのしみだぁぁ」と喜んだ。3人で発表を聞いた動画も公開。「Perfume」の名前が呼ばれると「おぉぉ」と声が漏れていた。

かしゆかも「最高の2025年締めくくりになりそうです みんなと共有できる時間いただけて嬉しい」と喜びをつづった。

「Perfume」は2008年に初出場し、23年まで16年連続出場。これは双子デュオ「ザ・ピーナッツ」の59〜74年に並ぶ、紅組のグループ最長連続出場記録。

9月21日には「2026年からPerfumeを一度コールドスリープします。」とグループ活動休止を報告しており、紅白の舞台が最後のステージとなりそうだ。