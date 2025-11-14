阪神・島本浩也投手（３２）と日本ハム・伏見寅威捕手（３５）の交換トレードが１４日、両球団から発表された。中継ぎ左腕が手薄な日本ハムと、坂本や梅野に次ぐ捕手を育成中である阪神の補強ポイントが合致した。

阪神が交換トレードを行うのは２０２２年オフに日本ハムから渡辺諒内野手と高浜祐仁内野手、阪神から斎藤友貴哉投手と江越大賀外野手が２対２でトレードされて以来で、３年ぶりとなる。

島本は阪神を通じて「タイガースファンのみなさな、そして関係者のみなさま、１５年間ありがとうございました。突然のことで少し驚きもあり、そして寂しさもありますが、新天地でしっかり活躍することが恩返しになると思っています。交流戦でまた甲子園に帰ってきて、元気な姿をお見せすることができるように頑張ります。今後もご声援をよろしくお願いします」とコメント。伏見は日本ハムを通じて「ＦＡで入団してからの３年間、気持ちよくプレーできたのは球団の支えがあったからだと感じています。いい思い出で、これからの野球人生にとって貴重な経験となりました。またファンの皆さんには、調子の良い時も悪い時も変わらず応援してくださり、何度もくじけそうになった時に背中を押してもらいました。本当に感謝しています。これからも変わらず応援していただけると嬉しいです」とコメントした。

島本は福知山成美高から２０１０年度の育成ドラフト２位で阪神に入団。プロ１５年目の今季は１６試合に登板し２勝１敗、防御率１・８８だった。２３年は３５試合で４勝２敗、防御率１・６９でリーグ優勝と日本一にも貢献し、通算２０４試合で１３勝４敗、防御率２・９７。年長者としてチームを支える存在だった。

伏見は東海大から２０１３年度のドラフト３位でオリックスに入団。２０２２年オフに国内ＦＡ（フリーエージェント）権を行使して日本ハムに移籍し、プロ１３年目の今季は６４試合に出場し打率・２４１、２本塁打だった。

阪神の捕手は梅野が海外ＦＡ権を行使せずに残留。坂本が正捕手としてチームを支える中、栄枝、中川、長坂、藤田、町田らが控えにおり、熾烈（しれつ）な捕手争いが激化することが予想される。伏見はチーム最年長野手となる。