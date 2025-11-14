ボクシングで世界的に最も権威のある米老舗専門誌「ザ・リング」は日本時間１４日、最新号の情報を公開した。現地時間１２月３日に米国、カナダ、英国の書店へ並ぶ同誌１２月号は異例の日本特集号となり、来年５月に対戦が計画されている４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝と中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝のイラストが表紙を飾る。同誌によれば、創刊１０３年の歴史において、日本人同士のカードが表紙になるのは初めてだという。

１２月２７日にサウジアラビアで開催される「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ ナイト・オブ・ザ・サムライ」の特集ページで出場選手の紹介や展望が掲載される。井上がＷＢＣスーパーバンタム級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝の挑戦を受け、同級転向初戦となる中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝は、２０戦全勝（１８ＫＯ）のＷＢＣ同級９位セバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝と激突する。

その他にも、ボクシング界の名フォトグラファーとして知られる福田直樹氏の特集記事や、今夏のインターハイで５連続ＲＳＣ勝利を飾った藤木勇我（大阪・興國高）の紹介記事などが掲載される。