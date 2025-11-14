＜正しいですが＞体調不良で「ゆっくり休んで」と言われても…親が休息を取るなんてムリでは！？
小さな子どものお世話をしながら毎日を頑張るママたち。しかしときどき心が折れてしまいそうになることもありますよね。
『母親が“しっかり休息をとる”ってムリだよね……。なのに病院とかで「ゆっくり休んでください」とか「しっかり休息をとってください」って言われる度にイライラしてしまう』
4歳と6歳の2人の子どもをもつママから寄せられた声。思わずその通りだなとうなずいてしまうママも多いのではないでしょうか。休めるものなら休みたい。労って言ってくれているのだろうけど、素直に受け止められない。投稿者さんの嘆きにママたちはどのような反応を見せるのでしょう。
『わかる、ムリだよね。1人になりたい』
『1カ月ぐらい1人で暮らしたい』
子育てをすでに終えたママ、投稿者さんと同じぐらいの年代の子どもをもつママなど、さまざまなママたちが声を揃え、投稿者さんの嘆きに共感してくれました。みなさん同じような経験をしてきているからこそ、投稿者さんの気持ちが手にとるようにわかるのでしょう。家事や子育てから解放される場所で1人にでもしてもらえないと、ママが休むことは不可能ですよね。
『旦那や親が数時間子どもを預かってくれたとしても、結局子どものことを考えちゃって休まらないよね』
『ムリだね〜。家事とか手抜きをして多少楽できたとしても、まったく何もしないでしっかり休むなんて不可能』
たとえ丸一日家事や子育てなどから解放されたとしても、まったく休まらないのがママという存在なのでしょうか。なかには、休んだら休んだ分のしわ寄せでさらに大変になるから逆に休みたくないと話すママまで登場しました。またママの声にあるように、休みをもらったらもらったでその間子どもはどのようにしているか、寂しがっていないかきちんとごはんを食べているかなど考えてしまい、心も休まらないのですよね。ママはいつだって大変です。
悪気はないとわかっていてもその言葉、キツイ
『手荒れの薬とかハンドクリームとか、「こまめに塗りなおしてくださいね」とか「しっかり保湿してくださいね」って言われたときもムリだよねって思った』
『入院しなきゃダメって医者に言われても、仕事はともかく家と子どものことを考えたら即入院なんてムリだった。医者に叱られながらその日は帰宅させてもらったけど』
投稿者さんがお医者さんから言われた、「ゆっくり休んでください」とか「しっかり休息をとってください」などといった言葉。相手が悪気のないことはみんなわかっていますし、深く気に留めないことが、イライラしないで済むわかりやすい解決策でしょう。しかし問題はそこではないのです。本当なら言われた通り休めたり、治療ができたりできる環境がママたちはほしいのです。家族構成や環境などから誰にも協力を求められないケースも多々あるでしょうから、問題解決はかなりの難易度となりそうですね。
言葉の使い方次第で受け取る側の気持ちも変わる
『もう少し具体的な休み方というか息抜きの方法を教えてほしいよね。私、産後退院するときおじいちゃん先生に言われた言葉がすごく心に残っている。「お母さんこれから大変だと思うけど、赤ちゃんが泣いているときこそ、元気に泣いているな〜、元気な証拠だな〜と思ってお茶でもしていたらいいんですよ」って言ってもらえた。実際はそんなことできなかったけど、そのくらいの心構えでいてもいいんだなって気持ちが楽になった』
思いやりとか労いからかけてくれた言葉なのかもしれませんが、その言葉だけでは受け取る側のママたちはどうしていいかわからなくなりますよね。ママの声にあるような具体的なアドバイスをもらえたら、疲れ果てているママたちの心も少しは軽くなるのではないでしょうか。
『もし投稿者さんのような状況のママに私が声をかけるなら「休んでね」とは言わないかな。自分なら「頑張ってくれてありがとう」って言ってほしいから。まずこちらから「ありがとう」っていうかも』
悪気がないのに悪く受け取られてしまうのであれば、一体何と声をかけたらいいのか。これも大変難しい問題ではありますよね。言葉を送り出す方も受け取る方も、互いに悪気がないとわかっている状況で起こっているわけですから。しかし、自分が言われて困ったり混乱したり、イライラする結果となったなら、「自分ならどのような言葉をかけるのだろう」と考えてみませんか？ 考えることで、自分が言われたかった言葉を知れる。ほしかった言葉はこれだったのか……とわかれば、モヤモヤする気持ちも行き先が見つかって少しは納められるのではないでしょうか。その結果、同じような状況に苦しむママなどに、うまく声掛けができるかもしれませんよね。
ひとりじゃないよ！みんなモヤモヤしている
どうしようもない現実のなか、それでも頑張るママたち。頑張っているからこそ、些細な言葉に傷ついたり落ち込んだりモヤモヤ・イライラしてしまうのでしょう。でもそのような感情は決してひとりだけが抱えている問題ではありません。多くの休めないママたちが同じような感情を抱えて生きているのです。ですから、モヤモヤ＆イライラしてしまった場合は、今回のように上手に吐き出していきましょう。ネガティブを抱えすぎているとロクなことがありませんので、吐き出したり聞いてもらったりしながら気持ちを楽にしていけば、少しは落ち着くかもしれませんよ。