郵便局に“大谷翔平のフレーム切手セット”が登場！ MVP受賞記念で発売決定
ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が、2025シーズンにてナショナル・リーグMVP（最優秀選手賞）を受賞したことを記念し、「2025 NL MVP受賞記念 大谷翔平プレミアムフレーム切手セット」の予約販売が、11月20日（木）から、全国の郵便局および郵便局のネットショップで開始される。
【写真】ファン必見！ 「大谷翔平プレミアムフレーム切手セット」詳細
■活躍シーンをデザイン
今回登場する「2025 NL MVP受賞記念 大谷翔平プレミアムフレーム切手セット」は、メジャーリーグベースボールにおいて自身最多となる55号本塁打を放ち、投手としてマウンドにも復帰しチームを勝利へ導いた大谷選手の活躍シーンをデザインしたアイテムがそろうコレクション。
試合中のシーンを収めた「フレーム切手」や「プレミアムホルダー」、各代表的なホームランシーンを華やかなスポーツ紙面で彩った「大谷翔平ホームランシーンセレクション」、高級感あふれる「大谷翔平ビッグショットギャラリー」がそろう、大谷選手の魅力が詰まった商品となっている。
なお、本商品の予約申し込みは2回に分けて実施。1回目は11月20日（木）〜12月26日（金）、2回目は12月27日（土）〜2026年1月30日（金）の期間で申し込みが可能となる。
