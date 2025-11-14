¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇºÙ¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¥â¥Ç¥ë¤Ã¤Æ¥À¥á¤Ê¤Î¡©¡×ËÜÅÄ¼ÓÍèà¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤É¤ó¤É¤óºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¾¯¤·¿´ÇÛ¡Ä¡×¤ÎÀ¼¤â
¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹»Ñ¤Ç¥ß¥Ë¥¹¥«ÈäÏª¤â¡Ä
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¼ÓÍè(18)¤¬2026Ç¯ÈÇ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÈ¯Çä¤òÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤â¡¢¡Ø2026Ç¯ÈÇ¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çä¡Ù¤½¤·¤Æ³§ÍÍ¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¡Ø¤ªÅÏ¤·²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡¡º£Ç¯¤â³§ÍÍ¤È¤ª²ñ¤¤½ÐÍè¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡¡¤ß¤ó¤Ê¤È¥Á¥§¥»£¤ì¤ë¤Î¤â¤ªÏÃ¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î»Ñ¤äÍá°á»Ñ¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò¤Þ¤¤¤¿à¤â¤³¤â¤³¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ê¤ÉÌ¥ÎÏ°î¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¹¬¤»¥Ð¥º¤ê¤¹¤ë¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¼«¸Ê´ÉÍý¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Æ¤âÃÇÁ³²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇºÙ¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¥â¥Ç¥ë¤Ã¤Æ¥À¥á¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¾¯¤·¿´ÇÛ¡Ä¡×¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶Ä¶Ä¶Ä¶Àä¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡Á¡ª¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º»Íè¤Ïº£Ç¯4·î¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖRay¡×(¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»Ð¤Ï¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÜÅÄË¾·ë¡£