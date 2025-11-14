¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î!?¡×¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤Ç¤Ï¡Ä¡×à·ãÊÑáÅÅ·âº§¤«¤é6Ç¯¡¢37ºÐÇÐÍ¥àºÊ¤È²£ÊÂ¤Óá»Ñ¤Ë¡Ö¤¨¡¢¶¦±é!?¡×¡Ö¤³¤ÎÉ×ÉØ¹¥¤¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹ë²Ú¡×¤ÎÀ¼
·ëº§¸å½é¤ÎÉ×ÉØ¶¦±é¡ª
¡¡2019Ç¯¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢37ºÐÇÐÍ¥¤È42ºÐ½÷Í¥¤ÎàÉ×ÉØ²£ÊÂ¤Ó¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡×¤Î¸ø¼°£Ø¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï·¦ÅÄÀµ¹§¤È¿åÀî¤¢¤µ¤ß¡£ÇÐÍ¥¤Î¿¿ÅÄ¹Ç·¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡×ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¥·¡¼¥º¥ó2¤¬ÍèÇ¯1·î¤«¤é»£±Æ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬º£Ç¯5·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢º£·î13Æü¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¿·¥¥ã¥¹¥È5Ì¾¤òÈ¯É½¡£
¡¡·¦ÅÄ¤È¿åÀî¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¶âÅÄ¾º¡¢±ÝÌÚ¹§ÌÀ¡¢Ô¢Â¼È»¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢·¦ÅÄ¤È¿åÀî¤Ï·ëº§¸å½é¤ÎÉ×ÉØ¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢¶¦±é¤¹¤ë¤Î!?¡×¡Ö¤´É×ÉØ¤Ç¤Î¶¦±é¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö·¦ÅÄ¤µ¤ó¤È¿åÀî¤µ¤ó¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¥¥ã¥¹¥È¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹ë²Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¿åÀî¤¢¤µ¤ß¤Á¤ã¤ó¤È·¦ÅÄÀµ¹§¤¯¤ó¤ÎÉ×ÉØ¹¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö·¦ÅÄÀµ¹§¡¢¸«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÁé¤»¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁé¤»¤¹¤®¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«?¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î!?¡×¤Ê¤É¡¢·¦ÅÄ¤Îà·ãÊÑá¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¯À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£