13年ぶりの民放連ドラ出演も話題

女優の宮粼あおい(39)が雑誌で見せた爛ン眉ビジュアル瓩肪輒椶集まっている。

女性誌「VERY NaVY」(光文社)編集部が公式インスタグラムを更新し「宮粼あおいさんがNaVYに初登場！纏ったのはパールと愛らしい花々をモチーフにしたTASAKIの人気コレクション『チャンツ』。可憐さとしなやかな強さを併せ持つ牋媚廚△覽韻瓠△匹海宮粼さんともシンクロするチャンツの魅力を存分にご堪能ください！」とつづり、華やかなリングやネックレス、ピアスなどを身に着けたアップショットを複数投稿している。

この投稿に「全然老けないですよね〜いつまでも少女みたい」「かか可愛すぎる」「え、時止まってる？？？」「いつ老けるんだ？変わらんすぎて」「透明感」「オン眉がこれ以上似合う人を思いつかない」「永遠にずっと可愛い…」「うわあぁ」と絶賛する声が相次いでいる。

宮粼は2008年放送のNHK大河ドラマ「篤姫」で、当時歴代最年少の22歳1カ月で主人公・篤姫役に抜擢。プライベートでは07年に俳優の高岡蒼佑(43)と結婚し11年に離婚。17年には、当時、アイドルグループ「V6」のメンバーだった岡田准一(44)と結婚して話題となった。放送中のドラマ「ちょっとだけエスパー」(テレビ朝日)で、主演・大泉洋の妻役として、13年ぶりに民放連続テレビドラマに出演をしている。



