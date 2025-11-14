¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ë¡Ä¡×TOEIC970ÅÀ¡¢¹â¹»À¸¤Ç±Ñ¸¡1µé¡¢4¥«¹ñ¸ì´®Ç½àÆñ´ØÂçÂ´á28ºÐ¸µ¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×»ÒÌò¡¢àTV½Ð±éá»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÅØÎÏ¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¡×
Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÇÅÐ¾ì
¡¡¼Â¼ÌÈÇ¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¼çÌò¤Î¤Þ¤ë»Ò¤ò±é¤¸¤¿¡¢28ºÐ¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¤Îà¥Æ¥ì¥Ó½Ð±éá»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖDayDay.¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¿¹Ç÷±Ê°Í¡£¿¹Ç÷¤ÏÈ±¤ò¸å¤í¤Ç1¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¾åÃÒÂç³Ø¹ñºÝ¶µÍÜ³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÎÂ¾¤Ë±Ñ¸ì¤È´Ú¹ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤¬´®Ç½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¡ÖDayDay.1Ê¬È¿¾Ê²ñ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¿¹Ç÷¤¬¶¦±é¼Ô¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢Æ¬¤âÎÉ¤¯¤Æ¡Ä¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡¼¡ª¡×¡ÖÅØÎÏ¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¿¹Ç÷¤Ï2001Ç¯¤Ë·àÃÄ¤ØÆþÃÄ¤·¡¢03Ç¯¤Ë¡Ö¤¢¤·¤¿Å·µ¤¤Ë¤Ê¤¢¤ì¡£¡×¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢CM¤Ë¿ô¡¹½Ð±é¡£06Ç¯¤Î¼Â¼ÌÈÇ¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¼çÌò¤Î¤Þ¤ë»Ò¤ò±é¤¸¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤Ë±Ñ¸¡1µé¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢TOEIC¤Ç970ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£